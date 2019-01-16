TMO, gümrük vergisiz 1 milyon ton buğday ithal edebilecek

Arda ERDOĞAN/ANKARA, (DHA)- TOPRAK Mahsulleri Ofisi (TMO, 2019’da 1 milyon ton buğday ve mahlut ile 700 bin ton arpayı gümrük vergisi ödemeden ithal edebilecek.

\'Hububat ve Bakliyat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında\' Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Karara göre TMO, 100 bin ton kuru baklagil, 1 milyon ton buğday ve mahlut, 700 bin ton arpa, 700 bin ton mısır ve 100 bin ton pirinci gümrük vergisi ödemeden ithal edecek. Söz konusu tarife kontenjanı bir yıl için geçerli olacak.