TMO Genel Müdürü Kemaloğlu: Üreticinin biraz sabretmesi gerekiyor

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- TOPRAK Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü İsmail Kemaloğlu, serbest piyasada 7.5- 8 liradan fındık satan üreticiyi eleştirerek, \"Bu yanlış anlaşılmasın; üreticilerin bize yardımcı olması, çok panik yapmaması, biraz sabretmesi, fındığını ucuza satmaması gerekiyor\" dedi. Ordu\'ya gelen TMO Genel Müdürü İsmail Kemaloğlu, bir otelde basın toplantısı düzenledi. TMO\'nun fındık alımına ilişkin açıklamalarda bulunarak sorularını yanıtlayan İsmail Kemaloğlu, bugüne kadar 3 bin üreticiden 5 bin ton fındık alımı yaptıklarını söyledi. Şu ana kadar 22 bin üreticiye 55 bin ton fındık için randevu verildiğini, 20 gün - 1 ay süreli randevuların gerçekleşme oranının yüzde 70 civarında olduğunu belirten Kemaloğlu, ödemelerin 15 günden 1 haftaya çekildiğini belirtti.

ÜRETİCİNİN ÇOK PANİK YAPMAMASI GEREKİR

Önümüzdeki günlerde fındık fiyasasının daha da oturacağını belirterek, serbest piyasada pazara fındık indiren üreticileri eleştiren İsmail Kemaloğlu, şöyle dedi:

\"Üreticilerimizin fiyat beklentisi var. Ben de yörenin çocuğuyum, benim babamda fındık üreticisi. Ama ortada ciddi bir algı sorunu var. Hükümet bir karar vermiş, fındığa müdahale kararı almış. 10 lira, 10.50 lira müdahale fiyatı açıklamış. Bizim Giresun kalitede gerçekleşen fiyat 10.71 TL. Açıkladığımız fiyat 10.50 TL. Kamuoyunda ne deniyor; fındık 7 lira, 8 lira. Sormak gerekmez mi \'hangi fındık?\'. Randımanı 35-40 aralıksa 7.5- 8 lira tartışabilirsiniz. Ama 50 randıman fındık, TMO\'nun kriterlerinde belirlediği fındığı benim Karadenizli hemşerim gidip 7.5- 8 TL\'ye satmasın. Bir hafta, 10 gün sabreder. Biz bize yönelen fındık üreticisinin bütün fındığını almayı taahhüt ediyoruz. Para sorunumuz yok, 1 hafta içinde ödeyeceğiz. Bu yanlış anlaşılmasın, üreticiler bize yardımcı olması gerekiyor. Çok panik yapmaması gerekiyor, biraz sabretmesi gerekiyor. Ucuza fındığını satmaması gerekiyor. Eğer üreticiler bu konuda bize yardımcı olursa kısa sürede fındık fiyatı yerini bulacaktır.\"



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