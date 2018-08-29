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TMO Genel Müdürü Güldal fındık için Ordu'da

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- TOPRAK Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, fındık konusunda görüş alış verişinde ve istişarede bulunmak üzere Ordu’ya gelerek Vali Seddar Yavuz’u ziyaret etti

29 Ağustos 2018 03:05

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- TOPRAK Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, fındık konusunda görüş alış verişinde ve istişarede bulunmak üzere Ordu’ya gelerek Vali Seddar Yavuz’u ziyaret etti.
AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız’ın hazır bulunduğu ziyarette, TMO’nun fındık alımının, fındık piyasasına ilişkin beklentilerin, fiyat durumunun ve fındığın genel sorunlarının ele alındığı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, fındık üreticilerinin beklentileri, fındığın ekonomiye olan katkısı konusunda, Vali Yavuz ve  milletvekili Şenel Yediyıldız tarafından Genel Müdür Ahmet Güldal’a bilgilendirmede bulunuldu.
Tarım ve Orman Bakanlığınca, TMO vasıtasıyla fındık üreticisini kesinlikle mağdur etmeyecek, titiz bir çalışma yürütüldüğü dile getirilen toplantıda, fındık konusunu her yönüyle değerlendirildi.

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