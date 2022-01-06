Toprak Mahsulleri Ofisi; buğday, arpa ve mısıra yaptığı zammı geri çekti

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) buğday, arpa ve mısır satış fiyatlarını değiştirmediğini açıkladı. "TMO Ocakta 1 milyon 220 bin hububatı aralık ayın fiyatlarıyla satacaktır" başlıklı açıklamada "TMO Kasım ve Aralık aylarında buğday, arpa ve mısır satış fiyatlarını değiştirmemiş, stoklarındaki ekmeklik buğdayları un üreticilerine; ekmeklik un satış fiyatlarının peşin, 185-200 TL/çuval aralığında olması şartıyla satışa sunmuştur." dendi.

Kurumun resmi internet sitesinde yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Her yıl olduğu gibi 2022 yılı Ocak ayında da TMO satış fiyatlarında güncelleme yapılarak, ilgili un ve ekmek sektörleri ile paylaşılmıştır.

Ancak yapılan bu fiyat değişikliği bahane edilerek ekmek fiyatlarında yüksek oranda artış yapılması gerektiği gibi kamuoyunda yanıltıcı değerlendirmeler ve iç piyasa hububat fiyatlarındaki gerilemeler de dikkate alınarak:

TMO’nun 2022 Ocak ayı hububat satışlarına 2021 Kasım ve Aralık ayı fiyatlarıyla devam edilmesi kararı alınmıştır.

Bu kapsamda ekmeklik buğday satışlarına (No:2); önceki aylarda olduğu gibi 2.650 TL/ton, ekmeklik un satış fiyat taahhütlerine 185-200 TL/çuval, arpa satışlarına 2.050 TL/ton, mısır satışlarına ise 2.500 TL/ton fiyatlarla devam edilecektir."