TMO'dan 480 bin ton buğday ithalatı için iki ihale

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) hububat ithalatı çalışmalarına devam ediyor. Bloomberg’e konuşan kaynaklara göre TMO 29 Nisan ayında sona erecek iki ihale ile 480 bin tonluk buğday ithal edecek.

İlk ihalede 17 Mayıs-10 Ağustos tarihleri arasında Derince, İskenderun ve Mersin limanlarından 50’şer bin ton; İzmir, Bandırma, Tekirdağ ve Samsun limanlarından 25’şer bin ton; Trabzon limanında ise 20 bin ton teslimat yapılması planlanıyor.

İkinci ihalede ise 17 Mayıs-10 Ağustos tarihleri arasında İskenderun ve Samsun limanlarından 50’şer bin ton; Mersin, İzmir, Bandırma ve Tekirdağ limanlarından 25’şer bin ton ve Trabzon limanından 10 bin ton teslimat yapılması planlanıyor.