TMO, buğdayları satışa çıkardı

T24- Toprak Mahsulleri Ofisi, 6 Eylül 2010'dan itibaren, kalitelerine göre 515-635 TL/ton arasında değişen fiyatlarla 255 bin 300 ton ekmeklik, 550-665 TL/ton arasında değişen fiyatlarla da 78 bin 700 ton makarnalık olmak üzere toplam 334 bin ton buğdayın satışa açılmasına karar verdi.



TMO'dan yapılan yazılı açıklamada, hububat piyasalarının yakından takip edildiği belirtilerek, yurtiçi piyasaların istikrarı için gerektiğinde her türlü tedbirin alınacağının duyurulduğu hatırlatıldı.



Dünya Tahıl Konseyi tarafından bu yıla ilişkin dünya buğday üretim tahminlerinin nisan ayında yapılmaya başlandığı ve 658 milyon tonluk öngörünün, mayısta 660 milyon ton, haziranda 664 milyon ton iken, temmuzda 651 milyon ton, ağustosta ise 644 milyon ton olarak revize edildiği kaydedildi.



Yine aynı rapora göre, bir önceki yıldan devreden 197 milyon tonluk stokla birlikte dünyanın toplam buğday stokunun 841 milyon ton olduğu, ticarete konu olan 117 milyon ton da dahil olmak üzere toplam tüketimin 657 milyon ton, bir sonraki yıla devretmesi öngörülen stok miktarının ise 184 milyon ton olduğu anlatıldı.



"Dünya buğday arzında ciddi daralma olmadığı görülüyor"

"Bu rakamlar incelendiğinde dünya buğday arzında ciddi bir daralma olmadığının görüldüğü" kaydedilen açıklamada, "Ancak haziran ayının ikinci yarısından itibaren, dünyanın en önemli buğday üreticileri arasında yer alan AB ve Rusya'nın üretimlerindeki olumsuzluklara bağlı olarak, başta ABD olmak üzere dünyanın önde gelen buğday borsalarında hızla yükselmeye başlayan fiyatlar, son üç haftadır yatay bir bantta seyretmektedir" denildi.



Türkiye'de ise bu yılın buğday hasadına bir önceki yıldan devreden 2 milyon tonluk stokla girildiği belirtilen açıklamada, TÜİK tarafından yapılan en son tahminlere göre 19,5 milyon tonluk üretimle birlikte Türkiye'nin toplam buğday stokunun 21,5 milyon tona ulaştığı, tüketimin ise yıllık 18 milyon ton civarında olduğu ifade edildi.



Açıklamada, Türkiye'nin buğday stokunun tüketimi karşılayacak düzeyde olmasına rağmen, yurtdışı fiyatlarda son dönemde meydana gelen artışlar ve buna ilişkin yapılan olumsuz değerlendirmelerin de etkisiyle, elinde buğday bulunduranların yüksek fiyat beklentisiyle ürünü pazara çıkarmamaları sonucu yurtiçi pazarlarda bir miktar daralma meydana geldiği, bunun da fiyatlarda yukarı yönlü bir baskı oluşturduğunun gözlendiği anlatıldı.



Bu gelişme üzerine piyasaları rahatlatmak ve ilgili sektörlerin ihtiyaç duyacakları hammaddeyi temin edebilmelerini kolaylaştırmak amacıyla, ilk aşamada TMO'nun, AB kotası kapsamında bulunan 330 bin tonluk gümrüksüz buğday ithalat yetkisinin özel sektöre verilmesi yönünde çalışma yaptığı, bu adımın piyasalar üzerindeki olumlu etkisinin gözlendiği ifade edildi.



"334 bin ton buğday satışa açılıyor"



Açıklamada şöyle denildi:



"Mevcut piyasa istikrarının devamını sağlamak amacıyla TMO izleme ve değerlendirme faaliyetlerine devam etmiş ve yeni bir tedbir olarak bu defa stoklarındaki buğdayların bir kısmını satışa açmaya karar vermiştir.



Bu kapsamda 6 Eylül 2010'dan itibaren, kalitelerine göre 515-635 TL/ton arasında değişen fiyatlarla 255 bin 300 ton ekmeklik, 550-665 TL/ton arasında değişen fiyatlarla da 78 bin 700 ton makarnalık olmak üzere toplam 334 bin ton buğdayın satışa açılmasına karar verilmiştir."



Açıklamada, piyasalardaki gelişmelere göre uygulamaya konulacak yeni tedbir veya tedbirlerin kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.



Bu arada, TMO daha önce kasım ayı için makarnalık buğdayda 550-675 TL/ton, ekmeklik buğdayda 515-645 TL/ton arasında satış fiyatı açıklamıştı.



