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Ekonomi

TMO, buğday tekliflerini aldı

İhalede en düşük teklif 420 dolar oldu

02 Mart 2022 11:38

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 435,000 tonluk buğday için açtığı ihalenin ilk turunda teklifleri aldı.

Dünya gazetesinin aktardığına göre Ticaret kaynakları, en düşük teklifin ton başına 420 dolar olduğunun tahmin edildiğini söylediler.

Kaynaklar, TMO'nun henüz nihai alım için karar vermediğini belirtirken, TMO ihalelerde genelde birkaç tur pazarlık sonunda fiyatı düşürmeye çalışıyor.

Kaynaklar ihalede büyük oranda Türkiye'de depolarda bulunan buğdayların teklif edildiği ve Ukrayna ve Rusya'dan yapılan ihracatın çatışmalar nedeniyle sekteye uğradığını ifade etti.

TMOBuğday420 dolar
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