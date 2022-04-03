TMO Başkanı Güldal'dan ayçiçek yağı açıklaması: Herhangi bir problem yok; Rusya'dan 18 bin ton yağımız geliyor

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Başkanı Ahmet Güldal, piyasada TMO'nun 129 liradan satılan ayçiçek yağının bulunmamasına ilişkin olarak "Rusya'dan ürün sevklerimizde herhangi bir problem yok. Şu ana kadar 42 bin ton ayçiçek yağı alımı planladık. Bunun 24 bin tonu geldi, 18 bin ton yağımız da geliyor." dedi.

Sabah'tan Barış Şimşek'e konuşan Güldal, İç piyasada özellikle küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiricilerinin yem maliyetlerinin azalmasına önemli katkı sağlayarak buradaki maliyet artışının et ve süte yansımasının önemli bir miktarda önüne geçildiğini anlatan Güldal şöyle dedi:

"Kurumumuza verilen görev gereği yem regülasyonu yaptık. Binlerce üreticiye yarı fiyatına arpa ve mısır sattık ki bunlar en önemli yem ham maddeleridir. Yaklaşık 4 milyon ton yem hammaddesini 7-8 ayda üreticiye ulaştırarak yem maliyetlerini azalttık. Eğer bunu yapmasaydık dünyada olduğu gibi bizde de yumurtada, ette, sütte çok daha yüksek rakamları konuşuyor olurduk"

"Tahhüde uymayan un sanayicisine buğday vermiyoruz"

Fiyatlardaki aşırı hareketlerin önüne geçilmesi noktasında bir başka çalışmalarının da un regülasyonu olduğunu kaydeden Güldal şöyle devam etti:

"Un regülasyonunu 2021 Eylül ayından itibaren başlattık. Bize başvuran fabrikalara, belirlediğimiz fiyattan fırınlara un ulaştıracaklarını taahhüt etmeleri halinde sübvansiyonlu buğday vermeye başladık.

Nisan ayında 50 kiloluk bir un çuvalının taahhütlü fiyatı 240 lira olacak. Piyasa fiyatlarından en az 120 lira düşük fiyatla fırıncılarımıza un verilmesini sağlıyoruz. Sanayicilere verdiğimiz 3,2 milyon ton ekmeklik buğday un olarak fırıncılarımıza ulaştı. Bu şekilde ekmekteki unun maliyetini minimize ettik. Böylece TMO üzerinden unu sübvanse ederek ekmek fiyatlarının yükselmesine bir fren konulmuştur

Bize taahhüt veren un sanayici ve fabrikalarını takip ediyoruz. Taahhüdüne uymayan un fabrikasına bir yıl süreyle TMO'dan buğday vermiyoruz. Un sanayicilerimizin yüzde 95'i taahhütlerine uyuyor"

"5 litrelik yağlar 150-160 liralara geriledi"

Ayçiçek yağı regülasyonu çalışmaları hakkında da konuşan Güldal, "Kendi satış noktalarımız, Tarım Kredi Kooperatif Marketler ve PttAVM.com üzerinden 5 litrelik Ayçiçek yağını 129 liradan satışa sunduk. Amacımız piyasadaki yağ fiyatlarının aşağıya çekilmesiydi ki şimdiden 5 litrelik yağlar 150-160 liralara geriledi." ifadelerini kullandı.

Rusya'dan yaptıkları ayçiçek yağı sevkiyatında herhangi bir problem olmadığını belirten Güldal sözlerini şöyle sürdürdü:



"Şu ana kadar 42 bin tonluk ayçiçek yağı almayı planladık. Bunun 24 bin tonu geldi. Yüklemede olan, teslim yerinde hazır bekleyen 18 bin ton yağımız da geliyor. İhtiyaç durumunda ilave tedarik imkanlarımız da mevcut. Bakliyatımız bir sonraki sezona devir yapacak düzeyde stoklarda mevcut."