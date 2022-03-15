TMO, 530 bin tonluk buğday ithalatı için iki ayrı ihale açtı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 530 bin tonluk iki ayrı buğday ihalesi açtı. 270 bin tonluk ilk ihalede teklifler 17 Mart'a kadar toplanacak. İkinci ihalede ise 260 bin tonluk buğday ithalatı yapılması öngörülüyor.

Toprak Mahsulleri Ofisi’nden (TMO) iki yeni buğday ihalesi daha geldi. Mart ayı başında 435 bin tonluk buğday ihalesi açan Ofis bu kez, toplam 530 bin tonluk iki ayrı buğday ihalesi açtı.

Bloomberg’e konuşan ticaret kaynakları, TMO’nun buğday ithalatı için iki ayrı ihale açtığını belirtti.

Buna göre 270 bin tonluk ilk ihalede teklifler 17 Mart'a kadar toplanacak. İhalede teslimatların 25 Mart-22 Nisan tarihlerinde alınması öngörülüyor. Bu ihalede İskenderun, Mersin ve İzmir limanlarından 50'şer bin; Derince, Bandırma, Tekirdağ ve Samsun limanlarından 25'şer bin; Trabzon limanından ise 20 bin ton teslimat yapılması planlanıyor.

Ofisin açtığı ikinci ihalede ise 260 bin tonluk buğday ithalatı yapılması öngörülüyor. 18 Mart'a kadar tekliflerin açık kalacağı ihalede teslimatların 28 Mart-22 Nisan tarihlerinde yapılması isteniyor. Bu ihalede İskenderun limanından 75 bin; Mersin ve Samsun limanlarından 50'şer bin; İzmir, Bandırma ve Tekirdağ limanlarından 25'şer bin ve Trabzon limanından 10 bin ton buğday teslimatı planlanıyor.