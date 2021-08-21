TMO, 245 bin ton arpa ithâl edecek

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 20 Ağustos'ta yapılan 270 bin ton arpa ithalatı ihalesinde son kararı verdi. Ofis, 245 bin ton arpa ithalatını onayladı, 25 bin tonluk bölümü ise yüksek fiyat nedeniyle iptal edildi.

Dünya'dan Ali Ekber Yıldırım'ın haberine göre ihalede ortalama ton başına 285,89 dolar olan fiyat onaylanan 245 bin ton için 285,08 dolara geldi. TMO, 3 Ağustos 2021'de yaptığı 515 bin ton arpa ithalat ihalesinde ton başına ortalama 279,5 dolarlık fiyat teklifini "çok yüksek" diye ihaleyi iptal etmişti. Bu kez ortalama 285,09 dolardan 245 bin ton arpa alacak.

İhale kapsamında iptal edilen 25 bin ton arpa için Aston firması ton başına 293,90 dolar teklif vermişti.

Sektör temsilcilerine göre, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin bundan sonraki ihalelerde daha yüksek fiyattan arpa almak zorunda kalacağı için ihalenin iptal edilmediğini ifade ediyor. Türkiye'de olduğu gibi dünyada da arpa üretimi kuraklıktan etkilendi. Dünya piyasalarında arpa, buğday ve diğer hububat ürünlerinde fiyat tekrar yükselmeye başladı.

TMO'nun arpa ithalat ihaleleri

Toprak Mahsulleri Ofisi, 24 Haziran'dan bugüne kadar 4 kez arpa ithalatı için ihale açtı.

-24 Haziran 2021’de yapılan 320 bin ton yemlik arpa ihalesine ton başına ortalama 270,69 dolardan alım yapıldı.

-12 Temmuz 2021’de 440 bin tonluk arpa ithalat ihalesinde ton başına ortalama 237,16 dolardan arpa alındı.

-3 Ağustos 2021'de 515 bin ton arpa ithalatı ihalesinde ortalama 279,50 dolarlık fiyat oluştu. TMO, bu fiyatı yüksek diye tümüyle iptal etti.

-20 Ağustos 2021'de 270 bin ton ithalat ihalesinin 25 bin tonluk kısmı iptal edildi, 245 bin ton arpa ortalama 285,08 dolardan onaylandı.