TMO, 2021'de 59 TL'den sattığı 5 litrelik ayçiçek yağını 99 TL'den satmaya başladı

Ayçiçek yağı fiyatlarında yaşanan dramatik yükseliş hükümeti ikinci kez piyasaya inmeye zorladı. Marketlerde 200 lirayı gören 5 litrelik ayçiçek yağı, vatandaşları zorlayınca uygun fiyatlı yağ tedariki için Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) görevlendirildi. TMO yurtdışından getirdiği ham ayçiçek yağını rafine ederek 5 litrelik tenekelerle 11 Ocak itibari ile piyasaya sürdü. Toprak Mahsulleri Ofisi, 99 TL’den ayçiçek yağının perakende satışına başladı.

Milli Gazete'nin haberine göre; TMO satış büfelerinde perakende olarak satılmaya başlanan yağ için kuyruklar oluştuğu gözlendi.



Geçen yıl 30 liralardan 80 liraya kadar yükselen 5 litrelik teneke ayçiçek yağı fiyatları üzerine hükümet TMO’ yu devreye alarak ilk ilk kez ayçiçek yağına müdahale etmişti. TMO Nisan 2021’de 5 litrelik ayçiçek yağını 59 TL’den piyasaya sürmüştü.

11 Ocak 2022 tarihinden itibaren TMO satış ofislerinde ayçiçek yağı 99 TL'den satılıyor.