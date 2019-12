-TMO 1 MİLYON 450 BİN TON HUBUBAT ALDI TBMM (A.A) - 20.07.2010 - Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker, dün itibariyle Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) üreticiden bir milyon 450 bin ton hububat aldığını bildirdi. TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Sadık Yakut başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmaları yanıtlayan Bakan Eker, Çukurca'da 6 askerin şehit olması dolayısıyla, şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi. Türkiye ortalamasında buğdayda yüzde 80, arpada yüzde 89 oranında hasadın tamamlandığını bildiren Eker, dün itibariyle TMO'nun üreticiden bir milyon 450 bin ton hububat aldığını ifade etti. Eker, ''Bu, çiftçimizin yanında olduğumuzun göstergesidir'' dedi. Şu anda TMO'nun ihtiyaç olan her yerde çiftçinin yanında olduğunu dile getiren Eker, ''Türkiye tarihinde ilk defa 2005'de dünyada buğday unu ihracatında birinci sıraya çıkmıştır'' dedi. CHP Muğla Milletvekili Gürol Ergin'in ''doğru konuşmuyorsunuz'' diye laf atmasına üzerine Eker, ''Sizin bana 'doğru konuşmuyorsunuz' deme hakkınız yok. Ben, devletin kayıtlı rakamlarını söylüyorum. Burada çarpıtma olmaz. Gerçeklerden de rahatsız olmamak lazım'' dedi. Bazı tarımsal rakamlar veren ve bakanlığın uygulamalarını anlatan Eker, 2010 yılının ilk 5 ayında buğdayda Türkiye'nin 1 milyon 170 bin ton ithalat, 1 milyon 728 bin ton da ihracat yaptığını, aradaki farkın 264 milyon dolar olduğunu kaydetti. Eker, ''Dünya Bankasının verilerine göre, Türkiye 2002 yılında tarımsal üretim hasılası bakımından dünyada on birinciydi ama 2008 yılında sekizinciliğe yükseldi'' dedi. Hayvancılıkla ilgili rakamların da 2002 yılına göre oldukça iyi olduğunu ifade eden Eker, et ithalatıyla ilgili eleştiriler üzerine, ''Herkes et ithal ediyor. AB, ABD'de de ediyor. Önemli olan ihracatınızla, ithalatınız arasındaki dengedir'' diye konuştu. Türkiye'nin önceden de et ve hayvan ithalatı yaptığını ifade eden Eker, ''Beni tenkit edebilirsiniz, icraatlarımı tenkit edebilirsiniz ama bu gerçekleri saptırmak için yeterli değildir'' dedi.