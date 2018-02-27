TMMOB/ZMO : Çiftçi destekleri mazot vergisiyle geri alınıyor

İstanbul, 27 Şubat (DHA) - Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO), 2017 yılında çiftçilere verilen tarımsal desteklerin \"neredeyse tamamının\" mazot vergisi ile geri alındığını savundu.

Türkiye\'de çiftçilerin yıllık olarak ortalama 3.5 milyar litre mazot kullandığı vurgulanan açıklamada, \"2017 yılına 4.59 lira fiyatla başlayan mazot yılı 5.09 liradan kapattı. Mazot fiyatını bu iki rakamın ortalaması olarak kabul edersek, çiftçi 2017 yılında kullandığı mazota yaklaşık 4.84 TL x 3.5 milyar litre = 17 milyar lira ödedi\" denildi ve eklendi:

\"Lüks otomobillerde olduğu gibi çiftçinin de traktöründe kullandığı mazotun yaklaşık yüzde 60\'lık kısmı vergidir. Buna göre çiftçinin 2017 yılında mazota ödediği 17 milyar liranın 10.2 milyar liralık kısmı vergidir. Tarımsal destekleme ödemeleri kapsamında 2017 yılında çiftçiye 12.7 milyar lira destekleme ödemesi yapıldığı dikkate alındığında bunun 10.2 milyar liralık kısmının sadece mazotun vergisi olarak geri alındığı ortadadır.\"

Açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, yüzde 11.92 olarak gerçekleşen 2017 yılı enflasyonuna karşın mazotta görülen yüzde 11’lik artış, mazot desteğinin yaklaşık olarak enflasyon oranında artırıldığını gösterdiği öne sürüldü ve şu hesaplamaya yer verildi:

\"Maliye Bakanlığı, Muhasebat Genel Müdürlüğü`nün verilerine göre 2017 yılında çiftçiye 700 milyon lira mazot desteği ödemesi yapıldığı görülüyor. Buna karşın, çiftçiye ödenen bu miktar yüzde 100 hatta yüzde 500 artırılsa bile bırakın mazot masrafının yarısını karşılamasını, devletin mazottan aldığı verginin yarısını bile karşılayamadığı açıkça ortadadır.

\"Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü tarafından 2007 yılında yayımlanan \'Tarımda Mazot Kullanımı ve Mazot Destekleri\' isimli çalışma raporunda tarımda yaklaşık 1.3 milyar litre mazot kullanıldığı belirtiliyor.

\"Bu miktar üzerinden yapılan hesaplamaları tekrarlar isek çiftçi 2017 yılında kullandığı mazota 4.84 TL x 1.3 milyar litre = 6.3 milyar lira ödedi. Kullandığı mazot üzerinden de 3.8 milyar lira vergi ödedi.

\"Bakanlığın kendi eski verileri ile dahi artırılan mazot desteğinin tarımsal üretimde kullanılan mazotun yarısını, hatta vergisinin yarısını karşılamaktan çok uzak olduğu açıkça görülüyor.

\"Konuyu ürün bazında değerlendirirsek; çiftçi 1 dekar pamuk üretiminde 25 litre mazot kullanmaktadır. Mazotun 26 Şubat 2018 tarihi itibarıyla fiyatının 5.16 lira olduğu üzerinden hesapladığımızda 1 dekar pamuk üretmek için çiftçi 25 litre x 5.16 lira = 129 liralık mazot harcdıyor.

\"Bakanlar Kurulu Kararı ile pamuk üreticisine ödenecek mazot desteği miktarı ise 40 liradır. Görüldüğü üzere verilen destek pamuk üreticisinin bırakın yarı mazot masrafını karşılamasını, masrafının yüzde 30\'unu ancak karşılamaktadır.

\"\'Mazotun yarısı devletten\' söylemi ile çiftçi umutlandırılmıştır. Ancak, çiftçinin 2018 yılı mazot desteğinin sadece enflasyon oranında artırılmış rakamlardan ibaret olduğu bilinmelidir.\"