TMMOB'tan Sur projesine itiraz: Geleneksel doku hiçe sayıldı

TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Sur Koruma Amaçlı Planı’nda yaptığı değişiklik ile ilgili itirazlarını Elektrik Mühendisleri Odasında düzenledikleri basın toplantısı ile duyurdu.

Birgün’de yer alan habere göre, planın Suriçi’nin tarihi kent dokusu ve sosyal yaşamına zarar vereceğini belirten TMMOB İKK Sekreteri Mehmet Orak, plan uygulamasının durdurulması için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne itiraz yaptıklarını açıkladı.

"Geleneksel doku hiçe sayıldı"

Orak, inceledikleri plan değişikliği açıklama raporunun dünyaya mal olmuş miras alanı ve kentsel dokuda yapılacak her bir müdahalenin geri dönüşü olmayacak kayıpları yaratacağını belirterek, şunları söyledi:

“Suriçinde geleneksel tarihi dokunun hiçe sayıldığı, tescilli yapıların görmezden gelindiği, mevcut plandaki kentsel donatı alanlarının kaldırıldığı, birçok yapının yıkımının öngörüldüğü, mahallelerde 6 karakolun inşa edileceği; bu karakolların hem ana akslarla olan hem de kendi aralarındaki ulaşım bağlantılarının çok ciddi oranda genişletmelerle sağlanacağı ve Suriçinin yıkımlardan sonra bugüne ulaşan dokusunun da zarar görmesine neden olacak ciddi kararlar mevcut dokunun artık bambaşka bir çehreye dönüşeceği göstermektedir.”

"Kamu yararına aykırı"

Söz konusu değişiklikte planlanan 8 metre yüksekliğinde duvarlarla çevrilecek Emniyet Hizmet alanları ile Suriçinin savunma odaklı geliştirildiğine dikkat çeken Orak, “Söz konusu plan değişikliği ile Suriçi’nde bulunan eğitim kurumları, sağlık alanları, konut ve tescilli yapılar yerine karakolların inşa edilmesi öngörülmekte. Bu savunma odaklı yaklaşım diğer tüm değerleri göz ardı etmekte ve genel şehircilik ilkelerine disiplinler arası planlanan esaslarına ve kamu yararlarına aykırılık teşkil etmektedir. Yaptığımız tespitlere göre yeni açılacak yollar ve karakol alanları içerisinde 17 adet tescilli yapı 42 yapı korunmaya değer geleneksel yapı olmak üzere toplamda 976 yapının plan kararı ile yıkımı öngörülmektedir. Tescilli yapıların korunacağı iddia edilen bu planda yeni yolların açılacağı ve karakolların inşa edilmesine ilişkin alınan kararlara rağmen bu yapıların nasıl korunacağına ilişki bir açıklama bulunmamaktadır. Söz konusu değişikliğin güvenlik amacıyla yapıldığı açıkça belirtilmiş olup Suriçi’nin dünyaya mal olmuş bir miras alanı olduğu ve kentsel dokuda yapılacak her bir müdahalenin geri dönüşü olmayacak, kayıplar yaratacağı tamamen göz ardı edilmiştir” dedi.