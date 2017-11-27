TMMOB/MMO: Uyarıyoruz İstanbul'daki asansörlerin yüzde 80'i tehlikeli

İstanbul, 27 Kasım (DHA) - TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Sekreteri İbrahim M. Tataroğlu, İstanbul\'daki asansörlerin \"yüzde 80\'inin tehlikeli\" olduğu uyarısı yaptı ve belediyeleri \"asansör denetimleri konusunda sorumluluk almaya\" çağırdı.

Tataroğlu, 25 Kasım\'da Esenyurt sınırları içerisinde bulunan bir binada yaşanan ve bir bebeğin hayatını kaybettiği asansör faciasıyla ilgili açıklamasında, \"Esenyurt’taki kazada tam otomatik kapılı asansörün, kapıları açık iken hareket etmesi, kabin kapısı ve durak kapısının fiş-piriz ve kilit mekanizmaları emniyet devrelerine komple kısa devre (Şönt) yapıldığını gösteriyor; oysa, kapılardaki arızanın giderilmesi çok zor bir işlem değildir\" dedi ve ekledi:

\"Bu emniyet devrelerinde meydana gelen arıza/arızalar giderilene kadar asansör kullanım dışı bırakılmalı, ilgili arıza/arızalar yetkili servis tarafından hızlı bir şekilde giderilmeli ve gerekli son kontroller yapılmalıdır. Bu asansörde de bu şekilde ilerletilebilen bir süreç olabilseydi bu feci kaza yaşanmayabilirdi.\"

Tataroğlu, TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nin bilirkişi olarak görevlendirildiği kaza ile ilgili inceleme ve teknik değerlendirmeyi şöyle açıkladı:

\"1) Tam otomatik kapılı asansör kapıları açık iken hareket etmesi kabin ve tüm kat kapılarının kısa devre yapıldığı görüldü.

2) Bazı katlarda olması gereken durak kapılarının panellerinin sökülmüş olduğu görüldü.

3) Kabin içerisinde ve giriş katta durak kapısı üzerinde kullanıcıyı bilgilendirmek amacıyla A tipi muayene kuruluşu tarafından periyodik kontrolleri sonrası yapıştırılması gereken asansörün durumunu bildiren bilgi etiketinin (kırmızı, sarı, mavi, yeşil) olmadığı görüldü.

4) Kaza yapan asansör, ilgili idare tarafından mühürlenmiş ise asansör güvenli hale gelene kadar bina sorumlusu tarafından kullanıcıların kullanmasına izin verilmemesi gerekir.

5-) Asansörlerin her yıl A tipi muayene kuruluşu tarafından periyodik kontrollerinin gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu kontrollerin yapılmasında ilgili idare ve bina sorumlusu sorumludur.

6-) Bina yetkilisi asansörlerin aylık bakımlarını yaptırmaktan sorumludur. Asansörün bakımı için hizmet yeterlilik belgesine sahip bir firmayla sözleşme yapmakla yükümlüdür.

7) Sonuç : Yukarıda özellikleri belirtilen asansörlerin maddeler halinde yazılan tüm eksiklikleri giderildikten sonra işletmeye alınmadan önce son muayenesinin ve ilgili A Tipi Muayene kuruluşu tarafından periyodik kontrolü yapılması ve kontrol sonucunda uygun (yeşil) etiketi alması, asansörlerin eksikliklerinin giderilip, muayene sonuçlarının da asansör bakım / seyir defterlerinde işlenmesi gerekir.\"

Türkiye\'deki asansörlerin büyük bölümünün risk altında olduğunu vurgulayan Tataroğlu, \"Bu asansörlerin büyük bir kısmı da İstanbul`da bulunuyor. Odamızın bir kamusal denetim faaliyeti olarak yürüttüğü asansörlerin yıllık muayenelerinde bu güne kadar kontrol edilen asansörlerin yüzde 80\'ini kusurlu ve tehlikeli olduğu ortaya çıktı\" dedi ve açıklamasını şöyle sürdürdü:

\"Buraya İstanbul’da 8 büyük ilçede protokollerimiz olduğu ve bu ilçelerde kontrol yaptığımızı bu sayının da tahmini olarak İstanbul’ daki genel asansör sayısının yüzde 30\'una tekabül edebileceğini belirtebiliriz.

\"Asansörlerde bakım adı altında güvenlik donanımlarının devre dışı bırakılması, konfor şartlarının sağlanmaması, yetkisiz kişilerce bakım ve müdahale çalışmaları sonucu asansör kazalarının yaşandığı durumlar artık bilindik bir manzaradır.

\"Güvenli, sağlıklı, çağdaş, planlı yapı ve kentlerin oluşumunda olduğu gibi asansör sistemlerinin de bilimsel, teknik proje ve uygulamalara gereksinimi vardır.

\"Proje aşamasından uygulamaya ve periyodik kontrollere kadarki süreçlerde ilgili birçok kamu kuruluşuna önemli görevler düşmektedir.\" (Fotoğraflı)