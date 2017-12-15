TMMOB'den 18 maddelik enerji ilkesi

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- TÜRK Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Başkanı Emin Koramaz, enerji politikaları konusunda belirledikleri 18 maddelik ilke kararını açıkladı.

Adana\'da yapılan 11\'inci Enerji Sempozyumu\'nda konuşan TMMOB Başkanı Emin Koramaz, \"Sanayi devriminden itibaren enerjiye olan gereksinimin giderek artması, enerji kaynakları üzerindeki hakimiyet kurma çabalarının da giderek şiddetle iç içe geçmesine neden olmuştur. Günümüzde özellikle Ortadoğu’da devam eden çatışmaların temelinde büyük oranda bölgenin zengin enerji kaynakları üzerinde söz sahibi olma mücadelesi yatmaktadır\" dedi. Enerjiye ihtiyacı artarken kaynaklara erişimin kısıtlı olduğunu aktaran Koramaz, \"Böyle bir dünyada enerji politikalarının önemi çok daha artıyor. TMMOB olarak yıllardır enerjinin tüm yurttaşlarımız için ihtiyacı kadar, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve sürdürülebilir biçimde sağlanabileceği enerji politikasının oluşturulması için çaba harcıyoruz\" diye konuştu.

İLKELERİ SIRALADI

Uzun çalışmalar sonucunda TMMOB Enerji Çalışma Grubu\'nun katkılarıyla 18 maddelik ilkeler listesi oluşturduklarını bildiren Emin Koramaz, bu ilkeleri şöyle sıraladı:

\"Enerji kullanımı temel insan haklarından biridir ve vazgeçilemez. Enerji ihtiyacının karşılanması bir kamu hizmetidir. Enerji kaynakları tüm insanlığın ortak malıdır. Enerji etkin ve verimli kullanılmadır. Enerji üretiminde yenilenebilir kaynaklar öncelikli olmalıdır. Fosil yakıt kullanımı en alt seviyeye indirilmelidir. Enerji üretiminde çevreye en az zarar verecek teknolojilere öncelik verilmelidir. Enerji kaynağının üretilmesi ve enerji tesisi kurulması konusunda son sözü bölgede yaşayan halk söylemelidir. İhtiyaç kadar enerji üretilmelidir. Enerjinin kullanım hakkı yurttaşlara kolayca karşılayabileceği bedellerle sunulmalıdır. Yoksul ailelere yeterli ve gerekli miktarda enerji bedelsiz verilmelidir. Mevcut yerli enerji kaynaklarının tüm çeşitlerine enerji üretiminde yer verilmelidir. Enerji iletim ve üretim planlaması birlikte yapılmalıdır. Enerjide dışa bağımlılık azaltılmalıdır. Enerjiye ulaşım kolay olmalı ve erişiminde herkes eşit olmalıdır. Enerji; güvenilir, kaliteli, sürekli ve yeterli olmalıdır. Enerji tesislerinin planlanması, yapım ve işletilmesi, ilgili meslek kuruluşları, sendikalar, bağımsız uzmanlar ve kamu kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan bağımsız bir kurum tarafından denetlenmelidir. Enerjinin üretilmesi için gerekli olan makine ve teçhizat yerli olarak imal edilmelidir.\"

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