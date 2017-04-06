TMMOB'dan uyarı: SEÇSİS arıza, kesinti ve siber saldırıya açık!

TMMOB'a bağlı Bilgisayar Mühendisleri Odası (BMO) Seçim Bilişim Sistemi (SEÇSİS) Çalışma Grubu, SEÇSİS ile ilgili verilerden hazırladığı raporunu yaptığı basın toplantısında açıkladı. Mühendisler, sıkça eleştirilen Seçim Bilişim Sistemi’ni inceledi. Hazırlanan raporda SEÇSİS’in arıza, kesinti ve siber saldırıya açık olduğu belirtildi.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, seçim sisteminin kamuoyu denetimine açık olduğunu belirten BMO Başkanı Birkan Sarıfakoğlu, referandum güvenliği için siyasi partileri ve yurttaşları 16 Nisan günü gerekli denetimleri yapmak üzere sorumluluk almaya çağırdı.

TMMOB’a bağlı BMO SEÇ-SİS Çalışma Grubu, başkanlık sisteminin oylanacağı referanduma 10 gün kala seçim ile ilgili her türlü veri, bilgi ve belgenin toplandığı, üretildiği, saklandığı, raporlandığı ve paylaşıldığı bir bilişim sistemi olan SEÇSİS ile ilgili BMO’da basın toplantısı yaptı. SEÇSİS Çalışma Grubu, kamuoyuyla paylaşılan ve Yüksek Seçim Kurulu Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü temsilcileriyle yaptığı görüşmelerden edindikleri bilgiler ışığında SEÇSİS’i değerlendirerek saptama ve önerilerini raporlaştırdığını açıkladı. Raporda, SEÇSİS’in yapısına, risklerine ve önerilere yer verildi. ‘Riskler’ başlığı altında arıza, kesinti, siber saldırı ya da yıkım gibi durumların SEÇSİS için söz konusu olduğu söylendi. Öneriler bölümünde YSK, siyasi partiler, yurttaşlar ve medyaya seçim güvenliği için önerilerde bulunuldu.

Güvenli SEÇSİS için öneriler

Siyasi partilere: Kendi bilişim uygulamalarınızı geliştirin. Kuşku duyulan durumları nedenleriyle kamuoyuyla paylaşın oy kulanan seçmenin kimlik bilgileriyle sandık seçmen listesindeki bilgilerin dikkatle karşılaştırın. Sandık kurulunca imzalanmış sandık sonuç tutanağının kopyasını alın. Karşılaştırma yapıp kamuoyuna açıklayın.

Yurttaşlara: SEÇSİS’i yakından gözlemleyin, seçmen bilgilerini doğrulayın, oy sayım sürecini izleyin

Raporda çok merak edilen şu soruların da yanıtlarına yer verildi:

Veriler merkezde değiştiriliyor mu?

Sandıkların oy sayım sonuçları ve taranmış sandık sonuç tutanakları, neredeyse eşzamanlı olarak siyasi partilerle Sandık Sonuçları Paylaşım Sistemi (SSPS) aracılığıyla paylaşılmaktadır. Ayrıca seçim gününde siyasi parti temsilcileri YSK merkezinde seçim sonuçlarını anında izleyebilmektedir.

Seçimde görevli kişiler ve kolluk güçlerinin, hem kendi kayıtlı oldukları sandıkta hem de görevli oldukları sandıkta mükerrer oy kullanabilmeleri olası mı?

Sandık seçmen listesi, seçimden 2 gün önce sandıkta oy kullanacak görevlileri de kapsayacak biçimde kesinleşmektedir. Birden çok sandıkta mükerrer oy kullanması olanaklı görünmemektedir.

Seçim günü TV kanallarında farklı sonuçların gösterilmesinin nedeni nedir?

TV kanalları farklı haber ajanslarıyla çalışabilmektedir. Kanallar, sonuçları daha erken açıklamak için ajansların sandık sayımı sırasında elde ettikleri bilgileri kullanmaktadır. Seçim akşamında saatler geçtikçe seçim sonuçlarındaki farkların kapandığı gözlemlenmektedir.

SEÇSİS’in ürettiği çıktıların (tutanak, sandık seçmen listesi vb.) sahtesi yapılabilir mi?

Tutanaklarda karekod bulunmaktadır. Seçimlerde kullanılan oy pusulalarında “Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu” filigranı yer almakta, oy pusulaları ve zarflar sandık kurulunca mühürlenmektedir.

SEÇSİS’e seçim günü bir siber saldırı yapılabilir mi?

Sistem güvenliği için alınan önlemlerin yanı sıra SEÇSİS’in girdisi olan imzalı ve mühürlenmiş sandık sonuç tutanaklarının, yani veri kaynağının ve verinin kendisinin siyasi partilerle paylaşılması da önemli bir veri koruma yöntemi olarak değerlendirilmelidir.

SEÇSİS’in güvenilirliği açısından herhangi bir test uygulanıyor mu?

YSK, bilişim sistemi güvenliğini sağlamak üzere dönemsel olarak sızdırmazlık ve performans testleri yapıldığını, seçim gününün hemen öncesinde bu testlerin yinelendiğini belirtmektedir.​