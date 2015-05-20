TMMOB'a bağlı 3 odaya inceleme

Çevre Bakanlığı BİMER'e yağan şikâyetler üzerine TMMOB'ye bağlı 3 oda hakkında inceleme başlattı. Bakan Güllüce, "İncelemenin Gezi ile ilgisi yok" dedi.

Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği'nin (TMMOB) yanı sıra Çevre, Elektrik, İç Mimarlar, İnşaat Odası'nın da aralarında yer aldığı 11 oda hakkında "ilgili yönetmeliğe usul ve sürelere uymadıkları" konusunda Başbakanlık İletişim Merkezi'ne (BİMER) şikâyet yağdı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gelen 328 şikâyeti değerlendirerek, 3'ü hakkında işlem başlattı. Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, incelemenin meslek odası mensubu üyelerin şikâyetleri üzerine gerçekleştirildiğini belirterek, Gezi olayları ile ilgisi olmadığı mesajını verdi.



Deklarasyon yayımladılar



TMOBB'ye bağlı Çevre, Elektrik, İnşaat, Jeoloji, Jeofizik, Harita ve Kadastro, Makine Mühendisleri, Mimarlar, İç Mimarlar, Peyzaj Mimarları ile Şehir Plancıları'nın yer aldığı 11 oda 2013'te yapılan düzenleme ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın idari ve mali denetimine alındı. Bu adımın ardından odalara yönelik şikâyetler Başbakanlık İletişim Merkezi'ne yöneldi. Gezi olayları sırasında, "3. Köprü, 3. Havalimanı, Kanal İstanbul" gibi projelere karşı deklarasyon yayınlayan Taksim Platformu'nun aktörlerinden olan TMMOB'ye bağlı odalara yönelik şikâyetlerin her biri incelendi. Bakanlık, Orman, Jeoloji, Jeofizik Mühendisleri Odası hakkında işlem yaptı.



Odaların disiplin oyunu



Bakan Güllüce, düzenleme ile yapı ruhsatı sürecinin kısaltılmasının amaçlandığını, mesleki denetimin engellenmesinin söz konusu olmadığını vurguladı. Güllüce odalara yönelik şikâyetlere dikkat çekerek, "Meslek odalarına üye mühendis, mimar, şehir planlamacıları tarafından yapılan başvuru bulunmakta. Başvurularda serbest müşavirlik mühendislik hizmeti büro tescil belgesinin yenilenmemesi gibi cezalandırıcı uygulamalara gidildiği ifade ediliyor" dedi.



Birliğin kanunu değişecek



Ekonomi yönetiminin üzerinde çalıştığı İmar Kanunu taslağı kapsamında TMMOB Kanunu'nda da değişikliklere gidilecek. Yeni düzenlemeyle TMMOB'nin hazırladığı yönetmelikler bakanlık onayı alınmadan yayımlanmayacak. Mevcut yönetmelikler de bir yıl içinde buna uygun hale getirecek. Bu konuda bir adım atılmazsa bakanlık gerekli değişikliği yapmaya yetkili olacak.