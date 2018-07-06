TMMOB ve TTB'den Flormar işçilerine destek: Direniş umut oldu

Flormar işçilerinin eylemi 53. günü geride bıraktı. Fabrikada çalışan arkadaşlarının destek verdiği işçilere, destek ziyaretleri de sürüyor. İşçileri bugün TMMOB ve TTB ziyaret etti. TMMOB İstanbul Şube Sekreteri Cevahir Akçelik, "Toplumsal muhalefetin ve çalışma yaşamının ağır darbe aldığı bir dönemde yapılan bu direnişin umut oldu" dedi.

Flormar'da sendikalı oldukları gerekçesiyle işten çıkarımlar yapılmış, işçiler bunun üzerine eylem yapmaya başlamıştı. Flormar işçilerinin eyleminde 53 gün geride kaldı.

Sık sık “Yaşasın sınıf dayanışması” sloganının atıldığı ziyarette söz alan TMMOB İstanbul Şube Sekreteri Cevahir Akçelik, Flormar işçisinin yalnız olmadığını söyledi. Türkiye’de iki yıldır OHAL uygulandığını hatırlatan Akçelik, bu büyük engele rağmen işçilerin direnişlerini sürdürme kararlılığı gösterdiğini söyledi. Sendikalı olmanın Anayasal hak olduğunu anlatan Akçelik, “Bu hak ILO sözleşmelerinde de yazılı. Ortak mücadeleyle en son arkadaş içeri girene kadar bu direnişi sürdüreceğiz ve mutlaka kazanacağız” dedi.

Toplumsal muhalefetin ve çalışma yaşamının ağır darbe aldığı bir dönemde yapılan bu direnişin umut olduğunu ifade eden Akçelik, işçilere teşekkür etti.

İstanbul Tabip Odası’ndan Pınar Saip de bir kadın olarak direnişin yanında olduklarını söyledi. Direnişi destekleyeceklerini ve ihtiyaçlarını karşılamak için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Sabip, boykot çağrılarına atıf yaparak “Kadınlar olarak Flormar ürünlerini kullanmayacağız” dedi.