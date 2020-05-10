TMMOB'un yasası değiştiriliyor; 'ihbar ve şikâyet' gerekçesiyle ilgili bakanlık denetim yapılabilecek

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, meslek örgütlerinin seçim usullerinin yeniden belirleneceğini, düzenlemenin en kısa sürede Meclis’e getirileceğini açıklamasının ardından hazırlanan yasa taslağına göre Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin de yasası değişecek, yetkileri daraltılacak. İlgili bakanlığa “ihbar ve şikâyet” üzerine de TMMOB’de denetim yapma yetkisi veriliyor.

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre, yasa taslağı önerisinde öne çıkan düzenlemeler şöyle:

TMMOB’nin meslek disiplini ve ahlakını korumak için “gerekli gördüğü bütün” faaliyetlerde bulunma yetkisi sınırlandırılıyor. Taslak yasalaşırsa birlik sadece “amaçları doğrultusunda” faaliyette bulunabilecek. Birlik ve organları meslek mensuplarının ürettikleri harita, plan, etüt, proje ve benzer işler ile ilgili olarak vize, onay veya başka adlar altında içerik bakımından herhangi bir denetim yapamayacak. Birlik genel kurulu ile yönetim kurulunun seçim sistemi tamamen değiştiriliyor.

Oda genel kurullarının seçim sisteminde de değişiklik yapılıyor. TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül, “Yeni düzenleme ile odaların genel kuruldaki temsil oranı yükselmiyor. A odasının delege sayısı 100 iken 20’ye düşüyor, b odasınınki ise 100 iken 385’e çıkıyor” değerlendirmesini yaptı.

İlgili bakanlık, TMMOB ve odalar ile organları hakkında “ihbar ve şikâyet” üzerine de denetim yapabilecek.