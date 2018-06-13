TMMOB / MMO: Trafik kazaları bayrama gölge düşürmesin

İstanbul, 13 Haziran (DHA) – Türk Mühendis ve Mimar Odası Birliği (TMMOB) Makina Mühendisleri Odası (MMO) İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Sekreteri İbrahim M. Tataroğlu, yaklaşan bayram tatili için yola çıkmadan önce \"trafik güvenliği\" konularına dikkat çekti.

Tataroğlu, bayram tatili süresinde artan trafik yoğunluğuna paralel olarak kazaların da arttığına işaret ederek, yola çıkmadan önce alınması gereken önlemleri anımsattı:

“TÜİK istatistiklerine göre; 2016 yılında karayollarında yaşanan 1 milyon 182 bin 491 kazada; 3 bin 493 kişi kaza yerinde, 3 bin 807 kişi ise yaralanıp sağlık kuruluşlarına sevk edildikten sonra kazanın sebep ve tesiriyle 30 gün içinde hayatını kaybetti.

“Yaşanan kazaların sebeplerine bakıldığında; yüzde 89.6‘sının sürücü, yüzde 8.7‘sinin yaya, yüzde 0.8‘inin yol, yüzde 0.5‘inin taşıt ve yüzde 0.4‘ünün ise yolculardan kaynaklı kusurlar olarak tespit edilmektedir. İstatistikler de bize göstermektedir ki; yaşanan kazaların büyük bir kısmı insan faktöründen kaynaklanıyor.

“Resmi Gazete‘de 31 Temmuz 2012\'de yayınlanan \'Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Eylem Planı\'na göre Türkiye Trafik ölümlerinin 2020 yılında 2010 yılının yarısına indirmeyi hedeflemiştir. Kaza yerinde ölenleri esas alarak yapılacak bir hesaplamada 2016 yılı hedefi iki bin 831 iken ne yazık ki üç bin 493, yani hedeften yüzde 23 daha fazla, vatandaşımız yaşamını kaybetti.

“İnsan faktörü nedeniyle meydana gelebilecek trafik kazalarını en aza indirmek için bayram tatilinde yola çıkan sürücülerin emniyet kemeri takmaları, hız sınırına uymaları, yorgun, uykusuz ve alkollü araç kullanmamaları ve hatalı sollama yapmamaları gerekir. Sürücüler, bayram yoğunluğundan uzun süre trafikte kalacaklarını gözeterek, yola çıkmadan önce yeteri kadar dinlenmeli, 2-3 saatte bir mutlaka mola vermelidirler.

“Sürücüler, özellikle hatalı sollama yapmaktan kaçınmalı; virajlarda, kavşaklarda ve tepe üstleri gibi görüş mesafesinin dar olduğu yerlerde hızlarını düşürüp sakin ve sabırlı araç kullanmaya özen göstermelidirler.

“Araçlardaki ilk yardım çantası, üçgen reflektör, yangın söndürme cihazı gibi önem arz eden ekipmanların yola çıkmadan önce tam ve eksiksiz olduğu kontrol edilmelidir. Araçların fren, balata, lastik, ön takım, elektrik sistemi, hidrolik sistemi, motor yağı, anti friz vb. konularındaki bakımları da yetkili servislerde mutlaka yapılmalıdır.”

Tatil öncesinde sürücüler için öneriler şöyle sıralandı:

Bakım: Araç bakımları tatile çıkmadan en az bir hafta önce yaptırılmalıdır

Lastik: Yolculuk öncesi tüm lastiklerin hava basınçları “Yüklü Araç” değerine çıkarılmalıdır. Altı yıldan yaşlı lastikler yenilenmelidir.

Yükleme: Araçta taşınabilecek yolcu ve yük miktarı aracın ruhsatındaki değeri geçmemelidir.

Emniyet Kemeri ve Yük Güvenliği: Ön ve arka koltuklarda emniyet kemeri mutlaka takılmalı ve bagajlardaki yük sabitlenmelidir.

Fren ve Takip Mesafesi: Tatil araçlarının ağırlığı, günlük işe gidiş-geliş kullanımına göre daha fazla olduğu için takip mesafesi de boş araca kıyasla artırılmalıdır.

Hız: Tatil araçlarının sürücüleri hız sınırına mutlaka uymalıdır.

LPG`li araçların bakım ve kontrolünün de yollardaki güvenlik açısından önemli olduğunu belirten Tataroğlu’nun yazılı açıklaması şöyle devam etti:

“Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı`nın 23 Haziran 2017 tarihli Resmi Gazete`de yayınladığı yönetmelikle birlikte; LPG`li araçlar için “Gaz Sızdırmazlık Raporu” aranması zorunluluğunu tamamen ortadan kaldırılmıştır.

“Söz konusu denetimlerin kaldırıldığı bu ortamda sürücüler LPG`li araçlarını altı ayda bir veya 10 bin km de bir mutlaka bakıma sokmalı, Makina Mühendisleri Odası LPG/CNG Gaz Sızdırmazlık Araç Kontrol İstasyonlarında araçlarını kontrol ettirmelidirler. LPG`li araç sürücüleri, muayene sonrası araçlarından gaz kokusu gelmesi durumunda bu kontrolü ücretsiz olarak istasyonlarımızda yaptırabilirler.

“Yol yapım ve yenileme çalışmalarında uyarı ve ikazların yeterli olmaması nedeniyle de birçok kaza meydana gelmektedir. Bu kısımlardaki uyarıcı ve ikaz levhalarının eksiksiz bir şekilde konulması ve dış etkenlerden (rüzgar, kar, yağmur, insan müdahalesi vb.) etkilenmeyecek şekilde sabitlenmesi gerekmektedir.

“Kazaları en aza indirmek için sürücülerimiz uyarılarımızı mutlaka dikkate almalıdır. Sürücü ve yayaların dikkat etmesi gereken hususlarla birlikte, İlgili makamlar da gerekli önlemleri alarak yurttaşlarımıza güvenli bir yolculuk sağlamak için azami özen göstermelidir. Trafik kazalarının gölge düşürmediği bir tatil dileğiyle bayramınızı kutlar, iyi yolculuklar dileriz.” (Fotoğraflı)