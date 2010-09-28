TMMOB: İki yaka arasına raylı sistem kurulsun

T24 - Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Şehir Plancıları Odası (ŞPO), İstanbul Boğazı'na yapılması planlanan üçüncü köprü ve bağlantı yollarına karşı olduğunu bir kez daha belirterek, "İstanbul'un iki yakası arasındaki ulaşım sorununun raylı sistemler üzerinden, yeni bir köprü yapılmadan sağlanması" gerektiği belirtildi.





TMMOB'NİN 3. KÖPRÜ DEĞERLENDİRME RAPORU





TMMBO - Şehir Plancıları Odası tarafından yayınlanan basın bildirisi şöyle:



TMMOB Şehir Plancıları Odası (ŞPO) İstanbul Şubesi öncülüğünde kurulan 3. Köprü Çalışma Komisyonu’na üye onlarca akademisyen, ilgili meslek odalarından uzmanlar, gazeteci, araştırmacı ve STK temsilcilerinin katkılarıyla hazırlanan bu çalışma, 3. Köprü Projesi’ne ilişkin gündemi bilimsel tabanlı ve daha gerçekçi bir dille yeniden canlandırmayı ve bu süreci daha geniş kitlelerle paylaşabilmeyi amaçlamaktadır. Bilimsel anlamda güvenilir çok sayıda yazılı ve görsel kaynaktan, 3. Köprü Projesi’ne ilişkin benzer çalışma ve birikimlerden yararlanılarak oluşturulan rapor, gerek yazıya geçirilmesi gerekse bilimsel değerlendirmeler ve eleştiri süzgecinden geçirilmesi sürecinde katkı koyabilen tüm kişi ve kurumların ortak üretimini ve katılımcılığını da ifade etmektedir.







3. Köprü Projesi’ne dair kapsamlı bir ön bilgilendirme, projenin kenti nasıl etkileyeceği ve İstanbul’un ihtiyaç duyduğu ideal ulaşım sistemi ile boğaz geçiş çözümlerine ilkesel yaklaşımları da içeren raporumuz 3 ana bölümden oluşmaktadır:







Birinci bölümde Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinin yapıldıktan sonra kente ne gibi etkilerinin olduğu, yakalar arası geçişlerin planlama ve ulaşım alanında kent için neden önemli olduğu konuları değerlendirilmiştir. Bu bölüm, sonraki bölümlerin anlaşılmasını kolaylaştıracak bir arka plan niteliği de taşımaktadır.







İkinci bölüm, yapımı düşünülen 3. Boğaz Köprüsü ve bağlantı yollarının kent üzerinde yaratacağı değişimi; ulaşım, fiziksel yapı, nüfus, doğal çevre, sosyal yapı, kanunlar ve yönetmelikler, ekonomik yapı ile ilişkisi üzerinden yapılan kapsamlı değerlendirmelerle ortaya koymaktadır. Raporun en temel anlatımlarına yer verilen bu bölüm, 3. köprü gündeminin daha iyi açıklanabilmesine ve yorumlanmasına yardımcı olacaktır.







Üçüncü ve son bölümde, geçmiş deneyimler ve bugünkü değerlendirmeler ışığında İstanbul ulaşımında ideal ulaşım sistemi ve boğaz geçişlerinde nasıl bir yol izlenmesi gerektiğine dair çözüm yaklaşımları ve temel ulaşım politikaları geliştirilmiştir.







Sonuç bölümünde ise raporun bütününe ilişkin bir değerlendirme yapılarak, yapımı düşünülen 3. köprünün gelecekte güneyden kuzeye 4. köprü olabileceği öngörüsü vurgulanarak; İstanbul’un temel sorunları ve öncelikleri konusunda tüm kesimler yeniden düşünmeye çağırılmaktadır.







İçinde bulunduğumuz yüzyılın çağdaş kentleşme ve ulaşım ilişkisi için öngördüğü gelişme dinamikleri ve politikalarının temel alındığı bu rapor, salt bilimsel bir altyapı ve kaynak kullanımı ile hazırlanarak; sağlıklı ve sürdürülebilir bir kent gelişimi, kamusal yarar, sosyal adalet ve ulusal ölçekte sosyo-ekonomik dengelerin daha iyi sağlanması amacıyla 3. Köprü Projesi’nin tüm aktör ve ilgililerini yeniden düşünmeye ve üretmeye çağırmaktadır. Çünkü İstanbul bizlere ikinci bir şans daha vermeyecektir…





