TMMOB: Enerji fiyatlarına gelen zamlar, halkı canından bezdirmektedir

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), yaptığı açıklamada, "Enerji fiyatlarına gelen bu zamlar tüm sanayi ve gıda ürünlerine yansımakta ve halkı canından bezdirmektedir. Artık gücümüz kalmadı” dedi.

TMMOB çatısı altındaki odalar ortak bir yazılı açıklama ile enerji zamlarına tepki gösterip, çözüm önerilerinde bulundu. Son aylarda elektriğe, doğalgaza ve akaryakıta üst üste gelen zamların anımsatıldığı metinde, ilerleyen günlerde söz konusu zamlara yenilerinin ekleneceğine dikkat çekildi.

Açıklamada, “Enerji zamları sonucunda yurttaşlarımız önümüzdeki kış daha çok üşüyecek, yeterli elektrik kullanmayacak, elektrik ve doğalgaz faturalarını ödeyememe sorunları artacak ve temel ihtiyaçlarını giderme konusunda sıkıntılar yaşayacaktır” ifadeleri yer aldı.

"Tarım sektörü ve gıda sektörü olumsuz etkilenecek"

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası ile Ziraat Mühendisleri Odası’ndan Bilgisayar, Gemi, Tekstil, Jeoloji Mühendisleri Odası’na kadar tüm odaların imzalarının olduğu metinde, fahiş enerji zamlarının temel girdilerde yüzde 70 oranlarında dışarıya bağımlı tarım sektörünü ve gıda sektörünü de olumsuz etkileyeceğine vurgu yapıldı.

Tarımda girdilerin pahalılaşması sonucu çiftçinin üretemez duruma geleceğine ve ürünlerin halka zamlı fiyatlarla yansıyacağının altı çizildi.

"Özelleştirmeler ve piyasacılık ülkemizde bir enerji yoksunluğu yarattı"

“Enerjide uygulanan yüksek orandaki ÖTV, KDV ve diğer vergiler, deyim yerindeyse maliye hazinesini doldurmak için bir gelir kapısı olarak görülmektedir” denilen açıklamada, devletin görevlerinden birisinin de yurttaşlara ulaşılabilir ve ucuz enerji temin etmek olduğu anımsatıldı.

“Özellikle AKP döneminde yaşanan özelleştirmeler ve piyasacılık ülkemizde bir enerji yoksunluğu ve yoksulluğunun yaşanmasına neden olmuştur” denilen açıklamada, “AKP hükümetlerinin enerjideki dışa bağımlılık sevdası nedeniyle, enerji politikalarındaki tutarsızlık ve beceriksizliklerin faturası her zaman olduğu gibi bir kez daha halka kesilmiştir” ifadelerine yer verildi.

"KDV oranı yüzde 1'e çekilmeli"

Yazılı açıklamada, küresel enerji krizinin Türkiye’deki yansımalarını önlemek ve bu olumsuz gidişi durdurabilmek için şu önerilerde bulunuldu:

• Dışa bağımlılığı artıran, ithalat faturasını yükselten enerji tercihlerinden uzak durulmalı.

• Petrolün üçte ikisini tüketen ulaşım sektöründe toplu taşımaya ağırlık verilmeli.

• Konutlarda elektrik, doğalgaz ve suda KDV oranı yüzde 1'e çekilmeli ve ÖTV oranları düşürülmeli.

• Düşük gelir grupları için hane başına ayda 230 kwH elektrik ile, bulunulan bölge ve ısınma biçimine göre belirlenecek miktarda doğalgaz halka ücretsiz verilmeli.

"Döviz endeksli uygulamalara derhal son verilmeli"

• Dışa bağımlı mazot, gübre dahil tarımsal girdilerde KDV/ÖTV oranlarının yüzde 1'e çekilmesi ve sulamada kullanılan elektrik fiyatlarının indirilmesi ile üretim maliyetleri düşürülmeli.

• Elektrik üretiminde öncelik ve ağırlık, dışa bağımlılığı artıran ve ithalat faturasını yükselten ithal kömür, petrol ve doğalgaza değil, başta güneş ve rüzgar olmak üzere yenilenebilir kaynaklara verilmeli.

• Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamında devam eden döviz endeksli uygulamalara derhal son verilmeli.

• Sanayide, ulaşımda, binalarda ve tarımda enerji verimliliğini sağlamaya dönük teşvik ve adımlar hızla atılmalı.

• Zamlar, kamu ve bütçe açıklarını gideren bir can simidi olarak görülmemeli.