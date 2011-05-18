TMMOB Çevre Mühendisleri Odası: Siyanürlü su 5 günde 4.5 kilometre ilerledi

T24

‘Tehlike cidden büyük’

Bakanlık: Oran sınırın altında

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, Kütahya’daki siyanür barajındaki sızıntının 4.5 kilometre ötedeki Köprüören Köyü’nün su kaynaklarına ulaştığını bildirdi. Odadan yapılan açıklamada, Kütahya’da Eti Gümüş A.Ş.’ye ait gümüş işletmesinde 7 Mayıs’ta siyanürlü çamur barajında meydana gelen kaza sonrasında siyanürün yer altı suyuna karışıp karışmadığını tespit etmek amacıyla bölgedeki içme suyundan 12 Mayıs’ta numune alındığı belirtildi. Numunenin akredite olmuş bir laboratuvarda analiz ettirildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:“Analiz sonucuna göre, kazanın 5’inci gününde siyanür sızıntısı 4.5 kilometre ötedeki Köprüören Köyü su kaynaklarına ulaşmıştır. İçme suyunda normalde hiç bulunmaması gereken, ancak en fazla 0.050 ppm (milyonda bir birim) düzeyinde olmasına müsaade edilen siyanür miktarının Köprüören köy çeşmesinden alınan suda 0.071 ppm olduğu görülmüştür. Müsaade edilen limit değerlerin yüzde 40 daha üzerinde çıkan siyanürün halk sağlığı üzerinde etkisinin yadsınamaz ölçüde fazla olduğu düşünülmektedir. Bölgede yaşayan halkın, büyük bir tehlike ile karşı karşıya olduğu ortadır.”Çevre ve Orman Bakanlığı, dün gece açıklama yaparak, ölçümlerde sudaki siyanür oranının sınır değerin altında olduğunun tespit edildiğini bildirdi. Açıklamada, etkilenme ihtimali bulunan yerlerde içme ve kullanma suyunda her gün siyanür ölçümü yapıldığı belirtilerek, “İçme suyunda kabul edilen siyanür miktarı 0.050 ppm. Ölçümlerde ulaşılan en yüksek siyanür miktarı 0.022 ppm. Ölçümlerin çoğunda siyanür miktarının ölçülebilir en küçük miktar olan 0.010’un altında kaldığı, suyun içme ve kullanmaya uygun olduğu yönünde rapor verildi” denildi.