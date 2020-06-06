TMMOB Çevre Mühendisleri Odası'ndan 'acil' çağrı: İstanbullu temiz hava solumuyor

Çevre mühendisleri İstanbul için acil çağrıda bulundu. TMMOB Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO), 2020 İstanbul Çevre Durum Raporu’nu yayımladı. ÇMO İstanbul Şubesi adına konuşan Medet Güney ile Validebağ Korusu Gönüllüleri’nden Arif Bilgin Güney, 2019 yılı içerisinde partikül madde parametresiyle İstanbul’un neredeyse tamamının sağlıksız bir hava soluduğuna dikkat çekti.

ÇMO, konuya dair şu önerilerde bulundu:

>> İstanbul için hava kirliliğinin limit değerlere uygun hale getirilmesi için acil bir eylem planı hazırlanmalı.

>> İstanbul’un su kaynakları korunmalı, masraflı bir yöntem olan başka havzalardan su taşınması yerine İstanbul’da yüzde 20-25’lere varan su kaçaklarının giderilmesi gerekmektedir.

>> İstanbul’da tüm atık su arıtma sistemlerinin ileri biyolojik atık su arıtma sistemleri haline getirilmeli. Mevcut kirliliğin giderimi için üniversitelerde Çevre Mühendisliği bölümlerinde uzun soluklu çalışmalara girişmesi toplumsal maliyeti en düşük ve en çevre dostu yaklaşım olacaktır.

>> Kanal İstanbul Projesi’nin ise İstanbul’da yaşanan ekolojik yıkımların daha da beteri için bir koçbaşı olduğu bilinmeli.