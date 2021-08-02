TMMOB: Bir şubemizin yönetim kurulu üyemiz olduğunu utançla öğrendiğimiz katil zanlısı Mustafa Murat Ayhan'ın en ağır biçimde cezalandırılması için her türlü çabayı göstereceğiz

İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şube Yönetim Kurulu üyesi olan Mustafa Murat Ayhan ile ilgili Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) açıklama yaptı.

TMMOB'un Twitter hesabından yapılan paUğradığı cinsel saldırı sonrası vahşice katledilen Azra Gülendam Haytaoğlu'nu koruyup kollayamamanın derin acısını yaşıyoruz. Bir şubemizin yönetim kurulu üyemiz olduğunu utançla öğrendiğimiz katil zanlısının en ağır biçimde cezalandırılması için her türlü çabayı göstereceğiz." ifadesini kullanıldı.

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