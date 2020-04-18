TMMOB Ankara İKK: Güvenpark ve Saraçoğlu'nda yapılanlar durdurulmalı

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu, Güvenpark ve Saraçoğlu Mahallesi’nde yürütülen çalışmaların kamu yararına aykırı olduğunu belirterek, “Pandemi döneminde Ankara'nın kalbinde gerçekleştirilen bu uygulamaların bir an önce durdurulmasını talep ediyoruz” dedi

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu, devam eden dava süreçlerine rağmen Saraçoğlu Mahallesi ve birinci Derece Doğal Sit Alanı olan Güvenpark`ta başlatılan sondaj çalışmalarına ilişkin bir açıklama yayımladı. Açıklamada, başlatılan sondaj çalışmalarının inşaat çalışmalarının ön hazırlığı olduğu belirttirildi.

BirGün'ün haberine göre yapılan açıklamada, "İktidar tarafından "Gönüllü Evde Kal" ve "Herkes Kendi OHAL`ini İlan Etsin" kampanyaları yürütülürken, merkezi yönetim kurumları tarafından inşaat ve sondaj uygulamalarının yürütülmesi kente yönelik müdahalelerde hukuki sürecin gerekliliğinin izlenmediğini, kent merkezinde tüm kamuoyunu dışlayan biçimde çalışmalar yürütüldüğünü ve sermayenin önceliklendirildiğini açıkça göstermektedir" denildi.

"Tüm uygulamaların takipçisiyiz"

“Ankara`da pandemi dönemini fırsata çevirerek gerçekleştirilen kamu yararına aykırı tüm uygulamaların takipçisiyiz” denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kazanılan hukuki mücadelelere ve devam eden dava süreçlerine rağmen, Koruma Kurulundan otopark, otel ve restorasyon projelerini onaylanmış ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yetkisiyle Saraçoğlu Mahallesinde sondaj çalışmaları gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Aynı zamanda aynı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının projesi ile Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu ve Ankara 1 No'lu Kültür Varlıkları Koruma Kurulu tarafından Güvenpark`ta metro çalışmalarına yönelik inşaat yapımı ve sondaj yapımı için koruma sınırı içerisinde yer tahsisi yapılarak çalışmalar başlatılmıştır.

Yürütülen sondaj çalışmaları ile birlikte Milli Müdafa Caddesinde ve Güvenpark dolmuş duraklarının olduğu alanlarda yapı blokları tanımlamış, Saraçoğlu Mahallesinde ise Dip Sokak`ta ağaçlar iş makinalarıyla ezilerek tahrip edildiği tespit edilmiştir. Güvenpark`ın YKM Bulvarı ve MEB Binası yakınında geniş bir alan kapatılarak yeraltı inşaatları başlamıştır.”

"Çalışmalar bir an önce durdurulmalı"

Yapılan açıklamada, “Dava süreçleri sonuçlanmadan, alana bütüncül bir yaklaşım geliştirmeyen, kamuoyu ile şeffaf biçimde paylaşılmayan ve katılımcı süreçlerin yürütülmediği projeler ile Ankara`nın tarihi, kültürel ve doğal değerleri kalıcı olarak hasara uğratılmaktadır. Pandemi döneminde Ankara'nın kalbinde gerçekleştirilen bu uygulamaların bir an önce durdurulmasını talep ediyor ve bu yapılan çalışmaların takipçisi olduğumuzu, alınan kararları Meslek Odalarımızla birlikte hukuksal sürece taşıyacağımızı, kamu yararı adına yürüttüğümüz mücadelemizi birlikte çoğaltacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz” ifadeleri de yer aldı.