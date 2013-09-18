TMMOB, 44 ilde ‘ülkemize sahip çıkıyoruz’ diyecek

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

TMMOB, tarihinde önemli bir yeri olan 19 Eylül 1979 bir günlük iş bırakma eyleminin yıldönümünde 44 İlde kitlesel basın açıklaması yapacak.

TMMOB’un yarın düzenlenecek etkinlik programı şöyle:

19 EYLÜL TMMOB MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI DAYANIŞMA GÜNÜ

ANKARA PROGRAMI 18:30 TMMOB önünden (Selanik Cad. 19/1 Kızılay) Güvenpark’a yürüyüş

ADANA Saat: 18.00 Yer: Atatürk Parkı

ADIYAMAN Saat: 14.00 Yer: Barbaros Hayrettin Mah. Atatürk Blv. 1601 Sok. No:2 Onur Apt. Kat: 1

AMASYA Saat: 12.00 Yer: Makina Mühendisleri Odası

ANKARA Saat: 18.30 Yer: TMMOB önünden Güvenpark’a yürüyüş

ANTALYA Saat: 11.00 Yer: EMO Antalya Şubesi

ARTVİN Saat: 12.30 Yer: Makina Mühendisleri Odası

BALIKESİR Saat: 18.00 Yer: TÜİK Önü

BURSA Saat: 18.30 Yer: BAOB Binası önü

BATMAN Saat: 13.00 Yer: Jeoloji Mühendisleri Odası

BODRUM Saat: 18.00 Yer: İnşaat Mühendisleri Odası

BOLU Saat: 14.00 Yer: Makina Mühendisleri Odası

ÇANAKKALE Saat: 12.30 Yer: Çanakkale Cumhuriyet Meydanı

ÇORLU Saat: 13.00 Yer: Tuğlalı Park

DENİZLİ Saat: 18.00 Yer: Candoğan Parkı

DİYARBAKIR Saat: 12.30 Yer: Mimarlar Odası

EDİRNE Saat: 12.30 Yer: Merkez PTT önü

ERZİNCAN Saat: 19.00 Yer: Makina Mühendisleri Odası

ESKİŞEHİR Saat: 12.30 Yer: Mimarlar Odası

HATAY Saat: 12.00 Yer: Elektrik Mühendisleri Odası

ISPARTA Saat: 11.00 Yer:İnşaat Mühendisleri Odası

İNEGÖL Saat: 18.00 Yer:İnşaat Mühendisleri Odası

İSTANBUL Saat: 19.00 Yer: Galatasaray Meydanı

İZMİR Saat: 19.00 Yer: Kıbrıs Şehitleri Caddesi Tansaş önü

K.MARAŞ Saat: 17.30 Yer: Ziraat Mühendisleri Odası

K.EREĞLİ Saat: 12.30 Yer: İnşaat Mühendisleri Odası

KAYSERİ Saat: 14.00 Yer: Makina Mühendisleri Odası

KIRKLARELİ Saat: 12.30 Yer: Anıtpark (Kırklareli Öğretmenevi önü)

KOCAELİ Saat: 18.30 Yer: İnsan Hakları Parkı

KONYA Saat:10.00 Yer: MMO Konya Şubesi

MALATYA Saat: 13.00 Yer: Makina Mühendisleri Odası

MANİSA Saat: 12.30 Yer: Makina Mühendisleri Odası

MARDİN Saat: 18.00 Yer: İnşaat Mühendisleri Odası

MERSİN Saat:11.00 Yer: Mersin Gazeteciler Cemiyeti

MİLAS Saat: 14.00 Yer: Makina Mühendisleri Odası

MUĞLA Saat: 17.00 Yer: Atatürk Anıtı

RİZE Saat: 19.00 Yer: TMMOB Salonu

SAMSUN Saat: 12.30 Yer: Elektrik Mühendisleri Odası

SİVAS Saat: 12.00 Yer: Mimarlar Odası

ŞANLIURFA Saat: 12.30 Yer: İnşaat Mühendisleri Odası

TEKİRDAĞ Saat: 10.00 Yer: Tuğlalı Park

TRABZON Saat: 13.00 Yer: Meydan Park

TUNCELİ Saat: 12.00 Yer: Mimarlar Odası

VAN Saat: 12.30 Yer: İnşaat Mühendisleri Odası

ZONGULDAK Saat: 12.30 Yer: Madenci Anıtı önü