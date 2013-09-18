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Ekonomi

TMMOB, 44 ilde ‘ülkemize sahip çıkıyoruz’ diyecek

TMMOB 'Örgütümüze, Mesleğimize, Halkımıza, Ülkemize Sahip Çıkıyoruz' diyecek

18 Eylül 2013 17:04

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

 

TMMOB, tarihinde önemli bir yeri olan 19 Eylül 1979 bir günlük iş bırakma eyleminin yıldönümünde 44 İlde kitlesel basın açıklaması yapacak.    

TMMOB’un yarın düzenlenecek etkinlik programı şöyle:

19 EYLÜL TMMOB MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI DAYANIŞMA GÜNÜ

ANKARA PROGRAMI 18:30 TMMOB önünden (Selanik Cad. 19/1 Kızılay) Güvenpark’a yürüyüş

ADANA                Saat: 18.00       Yer: Atatürk Parkı

ADIYAMAN         Saat: 14.00       Yer: Barbaros Hayrettin Mah. Atatürk Blv. 1601 Sok. No:2 Onur Apt. Kat: 1

AMASYA              Saat: 12.00       Yer: Makina Mühendisleri Odası

ANKARA             Saat: 18.30       Yer: TMMOB önünden Güvenpark’a yürüyüş

ANTALYA            Saat: 11.00       Yer: EMO Antalya Şubesi

ARTVİN               Saat: 12.30       Yer: Makina Mühendisleri Odası

BALIKESİR         Saat: 18.00       Yer: TÜİK Önü

BURSA                 Saat: 18.30       Yer: BAOB Binası önü

BATMAN             Saat: 13.00       Yer: Jeoloji Mühendisleri Odası

BODRUM            Saat: 18.00       Yer: İnşaat Mühendisleri Odası

BOLU                   Saat: 14.00       Yer: Makina Mühendisleri Odası

ÇANAKKALE     Saat: 12.30       Yer: Çanakkale Cumhuriyet Meydanı

ÇORLU                Saat: 13.00       Yer: Tuğlalı Park

DENİZLİ              Saat: 18.00       Yer: Candoğan Parkı

DİYARBAKIR     Saat: 12.30       Yer: Mimarlar Odası

EDİRNE               Saat: 12.30       Yer: Merkez PTT önü

ERZİNCAN          Saat: 19.00       Yer: Makina Mühendisleri Odası

ESKİŞEHİR         Saat: 12.30       Yer: Mimarlar Odası

HATAY                 Saat: 12.00       Yer: Elektrik Mühendisleri Odası

ISPARTA              Saat: 11.00       Yer:İnşaat Mühendisleri Odası

İNEGÖL               Saat: 18.00       Yer:İnşaat Mühendisleri Odası

İSTANBUL           Saat: 19.00       Yer: Galatasaray Meydanı

İZMİR                  Saat: 19.00       Yer: Kıbrıs Şehitleri Caddesi Tansaş önü

K.MARAŞ            Saat: 17.30       Yer: Ziraat Mühendisleri Odası

K.EREĞLİ            Saat: 12.30       Yer: İnşaat Mühendisleri Odası

KAYSERİ             Saat: 14.00       Yer: Makina Mühendisleri Odası

KIRKLARELİ     Saat: 12.30       Yer: Anıtpark (Kırklareli Öğretmenevi önü)

KOCAELİ            Saat: 18.30       Yer: İnsan Hakları Parkı

KONYA                Saat:10.00        Yer: MMO Konya Şubesi

MALATYA           Saat: 13.00       Yer: Makina Mühendisleri Odası

MANİSA               Saat: 12.30       Yer: Makina Mühendisleri Odası

MARDİN              Saat: 18.00       Yer: İnşaat Mühendisleri Odası

MERSİN               Saat:11.00        Yer: Mersin Gazeteciler Cemiyeti

MİLAS                  Saat: 14.00       Yer: Makina Mühendisleri Odası

MUĞLA                Saat: 17.00       Yer: Atatürk Anıtı

RİZE                     Saat: 19.00       Yer: TMMOB Salonu

SAMSUN              Saat: 12.30       Yer: Elektrik Mühendisleri Odası

SİVAS                   Saat: 12.00       Yer: Mimarlar Odası

ŞANLIURFA        Saat: 12.30       Yer: İnşaat Mühendisleri Odası

TEKİRDAĞ          Saat: 10.00       Yer: Tuğlalı Park

TRABZON           Saat: 13.00       Yer: Meydan Park

TUNCELİ             Saat: 12.00       Yer: Mimarlar Odası

VAN                      Saat: 12.30       Yer: İnşaat Mühendisleri Odası

ZONGULDAK      Saat: 12.30       Yer: Madenci Anıtı önü

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