TMMOB, 44 ilde ‘ülkemize sahip çıkıyoruz’ diyecek

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara
TMMOB, tarihinde önemli bir yeri olan 19 Eylül 1979 bir günlük iş bırakma eyleminin yıldönümünde 44 İlde kitlesel basın açıklaması yapacak.
TMMOB’un yarın düzenlenecek etkinlik programı şöyle:
19 EYLÜL TMMOB MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI DAYANIŞMA GÜNÜ
ANKARA PROGRAMI 18:30 TMMOB önünden (Selanik Cad. 19/1 Kızılay) Güvenpark’a yürüyüş
ADANA Saat: 18.00 Yer: Atatürk Parkı
ADIYAMAN Saat: 14.00 Yer: Barbaros Hayrettin Mah. Atatürk Blv. 1601 Sok. No:2 Onur Apt. Kat: 1
AMASYA Saat: 12.00 Yer: Makina Mühendisleri Odası
ANKARA Saat: 18.30 Yer: TMMOB önünden Güvenpark’a yürüyüş
ANTALYA Saat: 11.00 Yer: EMO Antalya Şubesi
ARTVİN Saat: 12.30 Yer: Makina Mühendisleri Odası
BALIKESİR Saat: 18.00 Yer: TÜİK Önü
BURSA Saat: 18.30 Yer: BAOB Binası önü
BATMAN Saat: 13.00 Yer: Jeoloji Mühendisleri Odası
BODRUM Saat: 18.00 Yer: İnşaat Mühendisleri Odası
BOLU Saat: 14.00 Yer: Makina Mühendisleri Odası
ÇANAKKALE Saat: 12.30 Yer: Çanakkale Cumhuriyet Meydanı
ÇORLU Saat: 13.00 Yer: Tuğlalı Park
DENİZLİ Saat: 18.00 Yer: Candoğan Parkı
DİYARBAKIR Saat: 12.30 Yer: Mimarlar Odası
EDİRNE Saat: 12.30 Yer: Merkez PTT önü
ERZİNCAN Saat: 19.00 Yer: Makina Mühendisleri Odası
ESKİŞEHİR Saat: 12.30 Yer: Mimarlar Odası
HATAY Saat: 12.00 Yer: Elektrik Mühendisleri Odası
ISPARTA Saat: 11.00 Yer:İnşaat Mühendisleri Odası
İNEGÖL Saat: 18.00 Yer:İnşaat Mühendisleri Odası
İSTANBUL Saat: 19.00 Yer: Galatasaray Meydanı
İZMİR Saat: 19.00 Yer: Kıbrıs Şehitleri Caddesi Tansaş önü
K.MARAŞ Saat: 17.30 Yer: Ziraat Mühendisleri Odası
K.EREĞLİ Saat: 12.30 Yer: İnşaat Mühendisleri Odası
KAYSERİ Saat: 14.00 Yer: Makina Mühendisleri Odası
KIRKLARELİ Saat: 12.30 Yer: Anıtpark (Kırklareli Öğretmenevi önü)
KOCAELİ Saat: 18.30 Yer: İnsan Hakları Parkı
KONYA Saat:10.00 Yer: MMO Konya Şubesi
MALATYA Saat: 13.00 Yer: Makina Mühendisleri Odası
MANİSA Saat: 12.30 Yer: Makina Mühendisleri Odası
MARDİN Saat: 18.00 Yer: İnşaat Mühendisleri Odası
MERSİN Saat:11.00 Yer: Mersin Gazeteciler Cemiyeti
MİLAS Saat: 14.00 Yer: Makina Mühendisleri Odası
MUĞLA Saat: 17.00 Yer: Atatürk Anıtı
RİZE Saat: 19.00 Yer: TMMOB Salonu
SAMSUN Saat: 12.30 Yer: Elektrik Mühendisleri Odası
SİVAS Saat: 12.00 Yer: Mimarlar Odası
ŞANLIURFA Saat: 12.30 Yer: İnşaat Mühendisleri Odası
TEKİRDAĞ Saat: 10.00 Yer: Tuğlalı Park
TRABZON Saat: 13.00 Yer: Meydan Park
TUNCELİ Saat: 12.00 Yer: Mimarlar Odası
VAN Saat: 12.30 Yer: İnşaat Mühendisleri Odası
ZONGULDAK Saat: 12.30 Yer: Madenci Anıtı önü