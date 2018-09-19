TMMOB: 39 yıl önceki iş bırakma eyleminin ardından hiçbir şey değişmedi

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de 19 Eylül Dayanışma Günü nedeniyle bir araya gelen Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) üyeleri, çalışma koşullarının hala değişmediğini belirterek, eleştirilerini sıraladı. Açıklamayı yapan İl Koordinasyon Kurulu (İKK) Dönem Sekreteri Melih Yalçın, 39 yıl önce yapılan iş bırakma eyleminde temel talebin, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve insanca yaşanabilecek bir ücret olduğunu, ancak aradan geçen zaman rağmen, bu temel sorunun hiç değişmediğini söyledi.

TMMOB\'ye bağlı meslek örgütleri 19 Eylül Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları ile Dayanışma Günü nedeniyle Konak\'taki Birlik Parkı\'nda buluştu. Üzerinde \'Mesleğimize, halkımıza, ülkemize, kentimize sahip çıkıyoruz\' yazılı pankart taşıyan bir grup meslek örgütü temsilcisi, açıklama yaptı. TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu (İKK) Dönem Sekreteri Melih Yalçın, yaptığı açıklamada 19 Eylül\'ün kendileri için önemini, \"19 Eylül 1979 tarihinde TMMOB\'un çağrısıyla Türkiye\'nin 55 farklı ilinde, 740 işyerinde gerçekleştirilen iş bırakma eyleminin 39\'uncu yıldönümü. Mühendis, mimar ve şehir plancılarının hayatın her alanında, üretimin her aşamasında önemli bir yer tuttuğunu gösteren bu eylem, TMMOB\'un mücadele tarihinde önemli bir yer tutmaktadır\" sözleri ile açıkladı.

39 yıl önce yapılan iş bırakma eyleminde temel talebin, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve insanca yaşanabilecek bir ücret olduğunu aktaran Melih Yalçın, aradan geçen zamana rağmen, bu temel sorunun hiç değişmeden devam ettiğini gördüklerini belirtti. Mühendis, mimar ve şehir plancılarının, gerek kamuda, gerekse özel sektörde kötü çalışma koşulları altında, yetersiz ücretlerle çalışmaya devam ettiğini dile getirdi.

\'DAHA ÇARPIK BİR KENTLEŞME\'

İşsizlik, hayat pahalılığı, düşük ücretler, güvencesizlik, özlük hakları ve örgütlenme sorunlarının, kendileri için hala öncelikli sorunlardan olduğunu vurgulayan Melih Yalçın, \"İçinde bulunduğumuz derin ekonomik kriz, tüm halkımızın olduğu gibi emeğiyle geçinen mühendis, mimar ve şehir plancılarının da hayatlarını zorlaştırmaktadır\" diye konuştu.

3\'üncü havalimanı inşaatında yaşanan gelişmelere de dikkat çeken Yalçın, TMMOB ile SGK arasında yapılan asgari ücret protokolünün SGK tarafından tek taraflı olarak feshedildiğini anımsatarak, \"Meslek alanımıza ilişkin saldırıların son örneklerinden birisi de yapı ruhsatlarındaki proje müelliflerinin imza gerekliliğinin kaldırılması olmuştur. Meslektaşlarımız hak ve yetkilerini kaybetmesine neden olan bu uygulama, uzun yıllardır mücadele ettiğimiz sahte proje müellifliğinin ve sorunlu- denetimsiz projelerin önünü açmıştır. Tüm bu düzenlemeler, sadece meslek alanlarımızı hedef almakla kalmıyor, halkın iyi ve güvenli mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı hizmeti almasını da engelliyor. Bu durumun toplumumuza maliyeti, daha güvensiz yapılar, daha fazla yıkım, daha çarpık bir kentleşme olarak yansımaktadır\" dedi. Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.

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