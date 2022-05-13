TMB Başkanı Eren: Yılda en az 850 konut yapılması gerekiyor

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, açıklanan konut paketini olumlu bulduklarını belirterek "Konut satışlarına ivme kazandıracak. Yılda en az 850 bin konut yapılması gerekiyor. Ancak 3-4 yıldır 400-450 binin üzerine çıkamadı. Dar gelirlinin ulaşamayacağı rakamlara geldi konut fiyatları. Kamu, hazine arazilerini arsa haline getirip, müteahhitlere düşük maliyetler ile verirse daha uygun fiyata konut üretilir." dedi.

Milliyet'in haberine göre inşaat sektörünün Türk ekonomisinin yüzde 30'unu etkilediğini ifade eden Eren şöyle dedi:

"Yüzde 6.1 istihdamda doğrudan pay var. Yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinde en yüksek rakam 31.6 milyar dolarla 2012’de gerçekleşti. Sonrasında petrol fiyatlarındaki düşüş ile yurtdışı işleri azaldı. Pandemi ile 15 milyar dolara kadar düştü. Uluslararası pazarlardaki meslektaşlarım atılım yaptı. 2021’i 30.7 milyar dolarlık iş hacmi ile bitirdik. Orta vadede 50 milyar dolar, 10 yılda ise 100 milyar dolarlık iş üstlenebiliriz diyoruz. Bu da iş yaptığımız ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesi sayesinde olur"