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BBC Türkçe

TL'nin 50 gündür önlenemeyen düşüşü

Dolar/TL kuru bugün de 3,60 seviyesine yaklaşarak rekor tazeledi. Türk Lirası, Dolar karşısında bu yıl yüzde 20'den fazla değer kaybetti. Bu değer kaybının yarısından çoğu ise son 50 günde gerçekleşti.

02 Aralık 2016 18:15

Türk Lirası, ABD Doları karşısında hızlı değer kaybetmeye devam ediyor. Dolar/TL kuru bugün de 3,60 seviyesine yaklaşarak rekor tazeledi.

TL'nin Dolar karşısında bugünkü değer kaybı yüzde 2'nin üzerinde. Yılbaşından bu yana ise yüzde 22'lik bir değer kaybı var.

Bu değer kaybının yarısından fazlası ise sadece son 50 gün içerisinde gerçekleşti.

Erdoğan'dan 'Dolarınızı bozdurun' çağrısıTürk Lirası'nın düşüşü: Toparlanma nasıl mümkün olur?12 Ekim tarihinden itibaren

8 Kasım'da ABD Başkanlık seçimini piyasa beklentilerinin ve seçim anketlerinin aksine Donald Trump'ın kazanması, tüm gelişen ülke para birimlerinde olduğu gibi TL'de de satış baskısı yarattı.

12 Ekim'den bu yana yaşanan değer kaybı yüzde 16,3 seviyesinde.

Ancak özellikle son 10 günde TL'deki değer kaybı diğer gelişen ülke para birimlerindeki değer kaybının da üzerinde.

TL'deki negatif ayrışmayı kabul eden Başbakan Binali Yıldırım, bunun gerekçesinin 15 Temmuz'daki başarısız darbe girişimi olduğunu ifade ederek "Türkiye uçurumun kıyısından döndü. Dalgalanmalar bir ay daha devam edebilir" diyor.

Ancak 15 Temmuz darbe girişiminin ardından geçen 50 gün ile Son 50 günde TL'nin yaşadığı değer kaybı kıyaslandığında piyasanın şu an yaşanan gelişmelere darbe sonrası sürece verdiğinden çok daha sert tepki verdiği görülüyor.

Darbe sonrası geçen 50 gün içerisinde TL'nin Dolar karşısındaki kaybı yüzde 2,3.

Son 50 gündeki kayıp ise yüzde 16,3 seviyesinde.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu bugün para piyasalarındaki gelişmeleri değerlendirmek üzere toplanıyor.

Başbakan Binali Yıldırım toplantının ardından alınacak önlemlerin kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.

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