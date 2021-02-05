TL, yılbaşından bu yana dolar karşısında en fazla değer kazanan para

Uluslararası Finans Enstitüsü Başeonomisti Robin Brooks, Bloomberg'in grafiğini paylaşarak Türk Lirasının yılbaşından bugüne kadar dolar karşısında en fazla değer kazanan para birimi olduğuna dikkat çekti.
Dolar haftanın son işlem günü 7.0665 seviyesine kadar geriledi. Amerikan para birimi, Türk Lirası karşısında öğle saatlerinde 7.08 seviyesinde işlem görüyordu.
Öte yandan Türkiye’nin fiyat düzeyinin, ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine göre değişimini gösteren reel efektif döviz kuru endeksi aralık ayındaki 62.31’ken, ocak ayında 66.28 düzeyine yükseldi.