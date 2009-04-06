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Ekonomi

TL yedi ayda yüzde 17.5 değer kaybetti

Türk Lirası (TL) Mart ayında, Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) bazında değer kaybetti.

06 Nisan 2009 03:00

Türk Lirası (TL) Mart ayında, Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) bazında değer kaybetti.

Merkez Bankası verilerine göre, 1995=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, Mart ayında bir önceki aya göre, TÜFE bazında yüzde 2,9 azalarak 163,1'den 158,3'e, ÜFE bazında da yüzde 4,1 değer kaybederek 135,8'den 130,2'ye geriledi.

TL'nin değeri, küresel ekonomik krizin çıktığı Eylül ayından bu yana TÜFE bazında 17,5, ÜFE bazında da yüzde 19,6 oranında geriledi.

TL'nin değeri Mart ayı itibariyle bir yılda da TÜFE bazında yüzde 10, ÜFE bazında ise yüzde 13,1 azalış gösterdi.

Merkez Bankası verilerine göre, TL değerinde bir yıllık süre içinde 1995=100 bazlı TÜFE ve ÜFE değişimleri şöyle:


DÖNEM……….TÜFE BAZLI……….ÜFE BAZLI
2008 Mart……...176,0………………..149,8
2008 Nisan……..168,0………………..146,1
2008 Mayıs…….178,2………………..154,9
2008 Haziran…..179,8………………..156,4
2008 Temmuz….181,0………………..156,6(*)
2008 Ağustos…..193,9………………..165,3(*)
2008 Eylül……...191,9………………..161,9(*)
2008 Ekim……...174,0………………..145,7(*)
2008 Kasım……..170,0………………..143,0(*)
2008 Aralık……..168,6(*)…………….138,5(*)
2009 Ocak………166,3(*)…………….136,1(*)
2009 Şubat………163,1(*)…………….135,8(*)
2009 Mart………..158,3(*)…………….130,2(*)

(*) Geçici sonuçlar

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