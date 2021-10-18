"TL'nin kademeli değersizleştirilmesi stratejiyse; bunun kısa dönemli en önemli sonucu enflasyon ve hayat pahalılığıdır"

Prof. Dr. Burak Arzova, Doç. Dr. Ümit Akçay ve Dr. Murat Kubilay “Bir ülkenin para birimi yabancı paralara karşı değer kaybederse o ülkenin ihracatı artar” şeklinde özetlenen ekonomi stratejisini Sözcü'den Mehtap Özcan Ertürk'e anlattı.

Türkiye'de ‘rekabetçi kur' söyleminin TL'nin değer kaybı için üretilmiş bir kılıf olduğunu söyleyen Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Arzova, “Geçmişte bunu devalüasyon olarak yaşıyorduk, fakat şu anda kurun gelmiş olduğu seviyeler uzun zamandan beri rekabetçi kur olarak adlandırılıyor. Fakat, rekabetçi kur belirli mal gruplarında ve belirli dönemler için geçerli olabilir. Ekonominin tamamı ve tüm ihraç ürünleri için rekabetçi kur diye bir kavram söz konusu olamaz” dedi.

"Hükümetin amacı iktidarda kalmak"

Hükümetin amacının iktidarda kalmaya devam edecek koşulları sağlamak olduğunu ifade eden Doç. Dr. Ümit Akçay da AKP'nin oy tabanı eridikçe etrafında oluşan sosyal bloğun çıkarları ve talepleri doğrultusunda hareket ettiğini söyledi. Akçay, TL'nin kademeli değersizleştirilmesi bir strateji ise onun diğer parçalarının da bilinmesi gerektiğini söyleyerek, “Eğer varsa, bu stratejinin en önemli kısa dönemli sonucu, enflasyon ve artan hayat pahalılığı” diye konuştu.

"Bilinçli bir strateji gibi gösterme çabası"

Dr. Murat Kubilay Merkez Bankası rezervlerinden 128 milyar dolar satıldıktan sonra kurda istikrar sağlanamayınca bu söylemin zorunlu bir tercih olduğunu ifade ederek, iktidarın başarısızlıklarını bilinçli bir strateji gibi gösterme amacıyla bu söylemi ortaya attığını savundu. Kubilay, “Neden rekabetçi kur işlemiyor çünkü yalnızca enerji değil birçok hammade ve ara malı yurtdışından ithal ediliyor, haliyle onların da maliyeti artmış oluyor. Sürekli yükselen döviz kurları satın alma gücünü düşürüyor. Döviz borçlu şirketlerin bilançoları bozuluyor, ihracat odaklı sektörlerin önü açılırken büyüyen döviz borçları yatırımları zorlaştırıyor, istihdam yaratmayı zorlaştırıyor” diye devam etti.