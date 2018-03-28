TKYD Uluslararası Kurumsal Yönetim Ağı'na dahil oldu

İstanbul, 28 Mart (DHA) - Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), 47 ülkeden yaklaşık 300 üyesi bulunan ve dünyada kurumsal yönetim standartlarının yaygınlaştırılması amacıyla faaliyet gösteren Uluslararası Kurumsal Yönetim Ağı’na (ICGN) katıldı.

Faaliyetlerini, kurumsal yönetim anlayışının gelişmesi ve bu alandaki iyi uygulamaların artırılması misyonuyla sürdüren TKYD, ICGN’ye katıldı.

Dünyada kurumsal yönetim standartlarının yaygınlaştırılması ve yatırımcıların rehberliğinde etkin pazarlar ve küresel olarak sürdürülebilir ekonomiler seviyesine ulaşabilmek misyonuyla faaliyet gösteren ICGN, 1995 yılında kuruldu.

Bu misyonunu gerçekleştirirken, yatırımcılar ve şirketler nezdinde, kurumsal yönetim hakkında güvenli bir bilgi kaynağı olarak politikaları etkilemeyi amaçlayan ICGN, küresel etkinliklerle konunun taraflarını bir araya getirerek şirketler ve yatırımcılar arasında uzun vadeli işbirliğini artırmayı hedefliyor.

“Şirketlerimizi global iyi uygulamalara yakınlaştırmaya aracı olacağız”

ICGN’ye katılmalarını değerlendiren TKYD Başkanı Ali Pandır, şunları söyledi:

“Kurumsal yönetim kavramı, ülkemizde henüz hala çok genç bir kavram. TKYD olarak Türkiye’nin geleceği için bir yandan kurumsal yönetimin önemini ülke içinde anlatmaya devam edeceğiz; bir yandan da uluslararası arenada işbirlikleri geliştirmeyi sürdürecek ve şirketlerimizi global iyi uygulamalara yakınlaştırmaya aracı olacağız.

“ICGN’e katılımımız da bu amaç doğrultusunda attığımız önemli bir adım. ICGN, TKYD için kurumsal yönetim ile ilgili global bir bilgi diyaloğu oluşturabilmek açısından da önemli.”