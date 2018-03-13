TKYD Başkanlığına Mustafa Selim Yazıcı seçildi

İstanbul, 13 Mart (DHA) – Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD) bünyesinde 7 Mart günü “TKYD 19’uncu Olağan Genel Kurul Toplantısı”nda yapılan seçimlerde iki yıllık süre ile Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri yeniden belirlendi.

TKYD Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Selim Yazıcı, Başkan Yardımcılığı görevine Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdürü Halim Çun ve Genel Sekreterlik görevine ise Halk Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdürü Alim Telci seçildiler.

Yeni görevine seçilmesinin ardından yaptığı konuşmada Portföy Yönetimi Sektörü’nün son beş yılda özellikle bireysel emeklilik fonlarının liderliği ile ciddi ivmelendiğine ve 2013’te 65 milyar liradan 2017 sonunda 158 milyar liraya çıktığına dikkat çeken Yazıcı, buna rağmen Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’ ya (GSYİH) oranla ve global ölçekte bir kıyaslama yapıldığında kat edilecek büyük bir mesafenin olduğunu ve gelecek beş yıllık dönemde sektörün Türk Sermaye Piyasaları’nda ağırlığının daha da artacağını öngördüğünü söyledi.

Selim Yazıcı sektörün bir yandan çok hızlı büyürken bir yandan da hem mevzuat hem ürün çeşitliliği anlamında sürekli ileriye gittiğini ve reel ekonominin finansmanında da tamamlayıcı bir rol oynamaya başladığına dikkat çekti. Yazıcı konuşmasında, “Sektörümüz yönetilen emeklilik ve yatırım fonları vasıtasıyla özel sektör tahvillerine, kira sertifikalarına, girişim sermayesi, gayrimenkul ve altyapı şirketlerine giderek daha fazla kaynak aktarmakta ve ülkenin büyümesine ve kaynakların etkin kullanımına katkıda bulunmaktadır” dedi.

TKYD’nin gelecek dönemde özellikle sektör standartlarının geliştirilmesi, yatırımcının korunması ve uzun vadeli tasarrufların artırılması konularına odaklanacağını belirten Yazıcı, tüm sektör paydaşlarını TKYD çatısı altında toplanmaya davet edeceklerini, bu şekilde birliğin gücünün daha da artacağını düşündüğünü belirterek sözlerini tamamladı. (Fotoğraflı)

Genel Kurul’da seçilen yeni dönem Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri aşağıdaki şekildedir;

TKYD YÖNETİM KURULU

Mustafa Selim Yazıcı TEB Portföy Yönetimi A.Ş.

Hasan Halim Çun Gedik Portföy Yönetimi A.Ş.

Alim Telci Halk Portföy Yönetimi A.Ş.

Ceyhun Egemen Erden Finans Portföy Yönetimi A.Ş.

Emir Kadir Alpay Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.

Fatih Arabacıoğlu Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.

İbrahim Namık Aksel HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.

Mahmut Kaya Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.

Mehmet Ali Ersarı Ak Portföy Yönetimi A.Ş.

Osman Göktan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Tevfik Eraslan İş Portföy Yönetimi AŞ.

TKYD DENETİM KURULU

Avşar Radi Sungurlu Albaraka Gayrimenkul Portföy Yönetimi A.Ş.

Bengi Subaşı Gerçek Yapı Kredi Bankası A.Ş.

Numan Tanrıöver Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş.