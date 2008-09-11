TKP'ye trilyonluk miras!

Emekli hemşire Necla Omay, trilyonluk servetini not defterine yazdığı iki sayfalık vasiyetname ile iki arkadaşına, Türkiye Komünist Partisi (TKP) ve Nazm Hikmet Kültürevi’ne bıraktı. Mirasın tamamını almak isteyen yeğenleri, ortada bir vasiyet olduğunu öğrenince bu kez vasiyetin ‘El yazısıyla ve 75 yaşında’ yazıldığı iddiasıyla iptal davası açtı. İki arkadaştan biri olan ünlü tiyatro sanatçısı Betül Arım, ‘O benim 30 yıllık arkadaşım. Yıllarca bana ve diğer arkadaşına ev bıraktığını söylerdi’ dedi. TKP Genel Başkanı Aydemir Güler ise böyle bir vasiyetten haberleri olmadığını söyledi.



2005’TE TANZİM EDİLDİ



Star gazetesinin haberine göre Necla Omay kısa bir süre önce 77 yaşında Nişantaşı’ndaki evinde hayatını kaybetti. Omay’ın evinde yapılan keşifte iki sayfadan oluşan bir vasiyetname bulundu. Vasiyetnamede malvarlığının iki arkadaş, TKP ve Nazım Hikmet Kültürevi’ne bırakıldığı yazılıydı. Necla Omay’ın ölümünün ardından mahkemeye başvuran yeğenleri Tolga Omay ve Venüs Omay, vasiyetnameden haberdar olunca avukatları aracılığıyla Şişli 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne vasiyetnamenin iptali için dava açtı. Dava dilekçesinde, Tolga Omay ve Venüs Omay’ın, hayatını kaybeden Necla Omay’ın yasal mirasçıları olduğu belirtildi.



AKIL ZAYIFLIĞI VAR



Necla Omay’ın evinde yapılan keşifte, bir fihriste 2005 yılında tanzim edilen iki sayfadan ibaret el yazılı vasiyetname bulunduğu hatırlatılan dilekçede, mal yönünden hükümler içeren el yazısı vasiyetnamenin geçersiz olduğu öne sürüldü. Vasiyetnamenin hazırlandığı tarihte Necla Omay’ın 75 yaşında olduğu ve bu yaşta bir kişinin vasiyet tanzim ehliyeti bulunmadığı iddia edilen dilekçede ayrıca, Necla Omay ile vasiyette bulunulan kişiler arasında iddia edildiği gibi bir yakınlık bulunmadığı belirtildi. Hazırlanan vasiyetnameye, TKP ve Nazım Hikmet Kültürevi’nin de dahil edilmiş olduğu belirtilen dilekçede, ‘Necla Omay’ın yaşlı ve akıl zayıflığından, hazırlanan vasiyetnamenin iptali gerekmektedir’ denildi.



HESAPLARINI PAYLAŞTIRDI





Necle Omay tarafından hazırlandığı belirtilen iki sayfalık vasiyetnamede, Nişantaşı’nda bulunan iki dairenin birinin Selmin Kayhan’a diğerinin ünlü tiyatro sanatçısı Betül Arım’a, Karasu’da bulunan yazlığın ise yeğen Venüs Omay’a bırakıldığı belirtiliyor. Dairedeki fotoğrafların tamamının Nazım Hikmet Kültürevi’ne verilmesi isteniyor. Vasiyetnamede, Omay’ın, İşbankası, Akbank ve Oyakbank’da bulunan YTL ve dolar hesaplarının ise eşit olarak Selmin Kayhan, Betül Arım ve Türkiye Komünist Partisi’ne bıraktığı belirtiliyor.



Memet Alabora’nın annesi Betül Arım, Omay’ın otuz yıllık arkadaşı olduğunu belirterek ‘Hatta vasiyetini hangi kitabın arasına koyduğunu bile söyledi ama biz hiç bakma ihtiyacı duymadık’ dedi.



