TKP'nin trilyoneri emekçiymiş

'İşçi ve emek üzerinden sermayeye savaş açan TKP de artık zengin.' Star gazetesi 77 yaşında ölen emekli hemşire Necla Omay'ın ölümünü dün böyle duyurdu.Habere göre Omay, 'Trilyonluk servetini not defterine yazdığı iki sayfalık vasiyetnameyle iki arkadaşı, Türkiye Komünist Partisi (TKP) ve Nazım Hikmet Kültürevi'ne bıkarmış. İki yeğeni bunun üzerine 'Halamız yaşlı ve aklı zayıftı' diyerek vasiyetin bozulması için mahkemeye başvurmuştu."Trilyonluk servetin altından çıka çıka Omay'ın dişinden tırnağından artırarak aldığ üç ev, bankada 15 bin YTL para ve zorlu bir hayat çıktı. Omay'ın mirasını bıraktığı iki arkadaşından biri, tiyatrocu Betül Arım. Mehmet Ali Alabora'nın annesi olan Arım, Omay'la 32 yıldır tanışıyor. Arım, "Necla hanım sanat dostuydu. Her oyuna gelirdi. Kendisi ressamdı. Çok kitap okurdu. Zaten pek çok sanatçıyı tanırdı" dedi.Omay sanat dünyası kadar siyasetle de ilgiliydi. 1970'lerde Türkiye İşçi Partisi'ne (TİP) üye oldu. En son TKP'ye yakınlaştı. Tüm yürüyüş, miting ve etkinliklere katıldı. Fakat ne sanatçı ne siyasetçiydi. Ömrü boyunca hemşirelik yaptı. Önce devlet hastanelerinde, emekli olunca da özel hemşire olarak çalıştı. En son Atatürk'ün eski eşi Latife hanıma baktı.Arım'ın bildiğine göre Omay, hemşirelikten kazandıklarıyla Nişantaşı, Harbiye ve Karasu'da üç tane ev aldı, üç bankada para biriktirdi. Arım'a bıraktığı Nişantaşı'ndaki ev, bodrum katıydı ve mezbeleye dönmüştü. İki yıldır burayı kiraya veremiyordu. Hesaplarında da trilyonlar değil, 15 bin YTL kadar bir para vardı.Arım, "Çok ciddi anlamda, hayatı boyunca süründü. Biz destek olduk. 'B.k temizledim, bu iki evi aldım. Ama bunlar da benim hayatımı idame ettirmeye yeterli olmuyor' derdi" dedi.Yine Arım'ın verdiği bilgiye göre Omay bir süre psikolojik rahatsızlık geçirip tedavi görmüştü. Üç kere evlenip boşanmış, hiç çocuğu olmamıştı. Ağabeyi de öldükten sonra iki yeğeni dışında kimsesi kalmamıştı. İki ay önce yalnız yaşadığı Harbiye'deki evinde rahatsızlandı, Şişli Etfal Hastanesi'ne gitti. Günde üç paket sigara içiyordu. Üç gün sonra öldü, Kilyos'ta toprağa verildi. Arım, arkadaşının ölümünü on gün sonra öğrenebildi.Ömrünün son 15 yılında iki evini iki arkadaşına bırakacağını söylüyordu. Betül Arım ve Selmin Kayhan'ın başvurusu üzerine gerçekten de evde bir kitabın içinde el yazısı vasiyeti bulundu. Omay, Nişantaşı'ndaki evi Arım'a, Harbiye'deki evi Kayhan'a, Karasu'daki evi yeğeni Venüs Omay'a, Oyakbank, Akbank ve İş Bankası'ndaki paranın üçte birini TKP'ye bırakmıştı. TKP bunun üzerine bir avukat grubu oluşturup yargıya başvurdu. Mahkeme miras miktarı ve nasıl bölüştürüleceğinin belirlenmesi için bilirkişi atadı. (Radikal)