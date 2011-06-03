-TKP'NİN KONUŞMASINI TEKEL İŞÇİSİ YAPACAK ANKARA (A.A) - 02.06.2011 - TKP Genel Başkanı Erkan Baş, partisinin televizyondaki propaganda konuşmalarını, bir TEKEL işçisi ile ''YGS mağduru'' bir öğrencinin yapacağını bildirdi. Baş, gazetecilerle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde bir araya gelerek, partisinin seçim çalışmaları hakkında bilgi verdi. Siyasi parti temsilcilerinin, TRT'de 5 ve 11 Haziran'da iki propaganda konuşması yapacağını anımsatan Baş, bu konuşmaları TKP adına parti yöneticilerinin değil, TEKEL işçisi Yıldız Gök ile ''YGS mağduru'' 19 yaşındaki Şebnem Topal'ın yapacağını açıkladı. TKP dışındaki bütün siyasi partilerin aynı şeyleri söylediğini ifade eden Baş, ''TKP seçime girdiği için Türkiye'de seçimler yapılıyor. Seçim, farklılıklar arasındaki bir tercihtir. Oysa Türkiye'de, bizim dışımızda seçime giren bütün partiler aynı şeyleri söylüyor'' görüşünü savundu. Baş, TEKEL işçilerine destek amacıyla 1 Nisan 2010'da düzenlenen eyleme katıldıkları için kendisinin de arasında bulunduğu 111 kişi hakkında dava açıldığını hatırlatarak, ''TEKEL işçilerinden intikam alınmaya çalışılıyor. Bu davayla 'unutmadık, hesabını soracağız' mesajı verilmek isteniyor'' diye konuştu.