TKP’den Kadıköy’de miting

Türkiye Komünist Partisi (TKP), Kadıköy'de miting düzenledi.



Parti bayrakları ve pankartlarla Rıhtım Caddesi ve iskelede toplanan TKP üyeleri, kontrol noktalarındaki aramalarının ardından miting alanına alındı.



''Ya Osmanlıya Dönüş, Ya Sosyalist Cumhuriyet Mitingi''nde konuşan TKP Genel Başkanı Erkan Baş, Türkiye'deki siyasi partilerin işbirlikçi ve patron partisi olduğunu öne sürerek, TKP'nin ''patron diktatörlüğünü yıkmak istediğini'' söyledi.



Ülkedeki sermaye diktatörlüğüne son vereceklerini ifade eden Baş, halkın alın teriyle kazandığı paraların IMF'ye borç ödemesine gittiğini, çocukların geleceğinin bu partilere emanet edilemeyeceğini savundu.



AKP'nin kaç yıldır iktidarda olmasına rağmen işsizlik sorununu çözemediğini, iktidarın bunu ABD'de yaşanan krize bağladığını anlatan Baş, '' Osmanlı'ya dönmek için işçi sınıfı ve gençler yok ediliyor, gençler tarikatların ve çetelerin eline bırakılıyor. TKP'nin amacı gençleri kurtarmak ve bu düzene dur demektir'' diye konuştu.



Miting süresince çeşitli sloganlar atan grup, konuşmalar, müzik ve şiir dinletilerinin ardından dağıldı.



Araç trafiğine kapatılan yollar da mitingin ardından yeniden ulaşıma açıldı.



(AA)

