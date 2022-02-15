TKP, İBB bursuyla gündeme gelen AKP'liler hakkında suç duyurusunda bulundu

Türkiye Komünist Partisi (TKP) İstanbul İl Örgütü, İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) aldıkları burslarla gündeme gelen AKP'li isimler Rabia İlhan Kalender, Ravza Kavakçı Kan ve Fatma Betül Sayan Kaya ile dönemin KİPTAŞ ve İSBAK yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Konuya dair Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunan TKP İstanbul İl Örgütü adına yapılan açıklamada "Nasılsa unutulur diye düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz. İstanbul halkından çaldığınız, çırptığınız her kuruşun hesabını soracağız. Tüm ülke yoksullukla, faturalarla boğuşurken, bu arkadaşlar, milyonların alın teriyle sefahat sürmüşler... Yok öyle yağma, hiç merak etmeyin, burnunuzdan fitil fitil getireceğiz. Bu da bizim İstanbul halkına sözümüz olsun" denildi.

TKP İstanbul İl Örgütü adına iletilen suç duyurusunda şu ifadelere yer verildi:

"KİPTAŞ'ın tüm kaynaklarının kamu yararı amacıyla değerlendirilmesi gerekir"

1-Türkiye Komünist Partisi 16/08/1993 yılında kurulmuş olan her dönem seçimlere giren yasal bir partidir. Müvekkil parti, halkın daha iyi yaşam koşullarına sahip olabilmesi için mücadele yürütmektedir.

2-İstanbul Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu'nun KİPTAŞ AŞ’deki yapmış oldukları inceleme sonucunda, AKP İstanbul Kadın Kolları Başkanı Rabia İlhan Kalender'in 5 Şubat 2007’de KİPTAŞ AŞ.'de avukat olarak işe alındığı, 7 Kasım 2008’de ise Belçika’nın Brüksel şehrinde bulunan VRIJE Üniversitesi Avrupa ve Uluslararası Hukuk bölümünde, doktora eğitimi için kabul alması üzerine, KİPTAS AŞ'den burs alarak doktora eğitimine devam ettiği basında yer alan haberlerde belirtilmiştir. Söz konusu burs miktarının: 671 euro (GBP), 9 bin 940 dolar, 123 bin 722 lira ve 128 bin 247 euro (bugünkü kurla 2 milyon 92 bin 56 TL) olduğu yine haberlerde yer alan bir diğer bilgidir. Ayrıca söz konusu burs karşılığında KİPTAŞ AŞ.'de, Rabia İlhan Kalender çalışmadığı da iddia edilmiştir. Bursun miktarı yönünden sözleşmeye aykırı davranıldığı açıktır. KİPTAŞ'ın kamu yararını gütmesi gereken ve kamunun kaynakları ile kurulan bir kurumdur. Söz konusu kurumun, tüm kaynaklarının kamu yararı amacıyla değerlendirilmesi gerekir. Buna rağmen, Rabia Kalender İlhan'dan sözleşmeye aykırı davranarak kamuyu zarara uğratması nedeniyle hem Rabia Kalender İlhan'dan hem de 2008-2013 döneminde Rabia Kalender İlhan hakkında hukuki yollara başvurmayarak görevlerini ihmale den ve bu suretle kamuyu zarara uğratan 2008-2013 yılları KİPTAŞ yöneticiliğini yapan yetkililerden şikayetçiyiz.

"İBB yöneticilerinin de görevlerini ihmal etmek suretiyle kamuyu zarara uğrattıkları açıktır"

3-Yine, AKP Milletvekili Ravza Kavakçı Kan'ın ABD'deki Howard Üniversitesi’nde sürecek olan 4 yıllık doktora eğitimi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 155 bin dolar ve 59 bin lira eğitim bursu aldığı basında yer alan diğer iddialar arasındadır. Ravza Kavakçı Kan'ın doktora eğitimini, sözleşmeye aykırı olarak 1 yıl uzattığı ve yine doktora eğitimi bittikten sonra da zorunlu olarak İBB'de çalışması gerekirken çalışmadığı iddia edilmiştir. Ravza Kavakçı Kan'ın Türkiye'ye döndükten sonra bir süre Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde çalıştığı, daha sonrasında ise milletvekili olduğu belirtilmiştir. Ravza Kavakçı Kan'ın sözleşmeye aykırı davranarak İBB'de çalışmaması nedeniyle kamuyu zarara uğratması ve bu sebeple hakkında hukuki soruşturma başlatmayan İBB yöneticilerinin de görevlerini ihmal etmek suretiyle kamuyu zarara uğrattıkları açıktır.

"İSBAK yetkilileri de görevlerini ihmal etmek suretiyle kamuyu zarara uğrattılar"

4-Basında yer alan diğer haberlerde, Fatma Betül Sayan Kaya'nın 14 Kasım 2008 tarihinde, İSBAK AŞ’de Elektrik/Elektronik Mühendisi olarak işe alındığı, aynı tarihte ABD’nin New York şehrinde bulunan NYU-Polytechnic Üniversitesi’nde yüksek lisans için kabul aldığı, aynı tarihte İBB şirketinden talep ettiği burs uygun görüldüğü, yurtdışı eğitim bursu sözleşmesi imzalandığı iddia edilmiştir. Yine Sayan Kaya'nın 2010 tarihinde, İSBAK AŞ Genel Müdürlüğü’ne başvurarak “özel nedenlerden dolayı” ücretsiz izin talep ettiği; 1 Nisan-21 Mayıs 2010 arası özel izin verildiği aynı haberlerde yer almıştır. İş akdi sözleşmesi bir yıl süreyle askıya alındı. Ek sözleşme ile de yurtdışı eğitim sözleşmesinin süresi de bir yıl uzatıldığı ve buna rağmen süresinde işe başlamayarak toplam 85 bin 791 dolar ve ayrıca 20 bin 289 lira kamuyu zarara uğrattığı iddia edilmiştir. Kamuyu zarara uğratması nedeniyle Fatma Betül Sayan Kaya'dan ve bu sebeple hakkında hukuki soruşturma başlatmayan İSBAK yetkililerinin de görevlerini ihmal etmek suretiyle kamuyu zarara uğrattıkları açıktır.