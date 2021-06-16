TKP'den, Ankara'da 'Karanlığı Yırtıp Atacağız' mitingi

Türkiye Komünist Partisi (TKP), cumartesi günü, saat 16.00’da, Ankara’da “Karanlığı Yırtıp Atacağız” mitingi düzenleyeceğini duyurdu. TKP’nin yaptığı mitinge çağrı açıklamasında, “Yüreği bağımsızlık, laiklik, eşit, özgür ve adil bir ülke için atanlar 19 Haziran'da Ankara'da buluşuyor” denildi.

TKP, 19 Haziran Cumartesi saat 16.00’da Ankara Bahçelievler Anıtpark’ta, “Karanlığı Yırtıp Atacağız” mitingi düzenleyeceğini duyurdu. TKP’nin mitinge çağrı için yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yüreği bağımsızlık, laiklik, eşit, özgür ve adil bir ülke için atanlar 19 Haziran'da Ankara'da buluşuyor. Ülkenin zenginliği bir avuç azınlığın elinde toplandı. Salgında halka sabret çağrısı yapanlar patronlara sağladıkları ayrıcalıklarla servetlerine servet kattılar. Hayat pahalandı, yoksulluk arttı. Laiklik rafa kaldırıldı. Din siyasete, siyaset ticarete alet edildi. Özgürlükler kısıtlandı, siyaset yasağı sıradan uygulamaya dönüştü. Böyle bir Türkiye yarattılar. Şimdi halkı tüm bunların değişmez kurallar olduğuna ikna etmeye çalışıyorlar. Öyle olmayacak. Halk seyirci kalmayacak... Boyun eğmeyenler 19 Haziran Cumartesi günü 16.00'da Ankara’da bir araya geliyor. Ankara Mitingi'nde buluşalım!”