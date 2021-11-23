Türkiye Komünist Partisi (TKP), döviz kurlarındaki artan fiyatlara ilişkin açıklama yaptı. TKP, "Bu koşullarda Türkiye için sosyalizmden daha gerçekçi bir çözüm yok" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün kabine toplantısında yaptığı ekonomik kurtuluş savaşı ve faiz açıklamaları sonrası dolar rekor üzerine rekor kırarak; 14 lira seviyesine yaklaştı.

Yaşanan gelişmelerin ardından Türkiye Komünist Partisi, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

AKP'nin halka saldırdığını belirten TKP, ''AKP bugün sermayeye değil halka saldırıyor. Zenginlerin servetleri azalmıyor ama biz her geçen gün yoksullaşıyoruz. AKP'nin enkaza çevirdiği ülkeyi bir başka sermaye programı düzlüğe çıkaramaz. Bu koşullarda Türkiye için sosyalizmden daha gerçekçi bir çözüm yok" ifadelerini kullandı.