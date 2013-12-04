TkMM, dershaneler ve eğitim sistemi için toplanıyor

Türkiye küçük Millet Meclisleri (TkMM), Aralık ayında 18 ilde yapacağı toplantılarda, il belediye başkanları ve milletvekilleriyle bir araya gelerek, eğitim sistemini ve dershaneleri tartışacak.

TkMM'yi, illerinin sosyal yapısını yansıtan sivil toplum kuruluşlarından temsilciler oluşturuyor. Temsilciler, ilin belediye başkanı ve milletvekilleriyle bir araya gelerek, gündemdeki genel ve yerel meseleleri tartışıyor, tavsiyelerde bulunuyor.

TkMM, toplantılarında, kapıya "önyargılar giremez" pankartı asıyor.

TkMM'nin açıklaması ve illerdeki toplantı tarihleri şöyle:

TkMM'ler ilkeleri gereği her ay yolda, sokakta, basında tartışılan konuları gündemine almaya devam ediyor ve edecek. Ancak yine ilkelerimiz gereği bu tartışmaları, 'spekülatif, yüzeysel dedikodulardan' olabildiğince uzak kalarak yapmaya özen gösteriyoruz.

Dershanelerin kapatılması / dönüştürülmesi tartışmalarının da, TkMM toplantılarında 'eğitim sistemimizin' malum sorunları ve bunlara çözüm önerileri ekseninde tartışılmasını planlıyoruz. Dershaneler tartışmasının bu sorunların çözümünde mi yoksa derinleşmesinde mi etkili olacağına dair soruları masaya yatıracağız. Konu başlığımızı da bu hassasiyetle belirlemeye özen gösterdik.

18 ilde gerçekleşecek toplantıların detaylı bilgileri ise şöyle:

6 Aralık Cuma Buluşmaları

İzmir: Ahmet Priştina Kent Arşivi müzesi, 10:00-13:00

Bursa: Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu, 19:00-22:00

Kocaeli: MARSİAD Toplantı Salonu, 18:00-21:00

Sakarya: Sait Tanış Kültür Merkezi, 20:00-23:00

7 Aralık Cumartesi Buluşmaları

Adana: Eczacılar Odası, 13:00-16:00

Adıyaman: Belediye Meclis Salonu, 13:30- 16:30

Diyarbakır: Sümerpark 1 Nolu Toplantı Salonu, 12:00-15:00

Eskişehir: Taşbaşı Kültür Merkezi, 09:00-12:00

Hatay: Antakya Belediyesi Meclis Salonu, 11:00-14:00

Iğdır: Eğitim-Sen Toplantı Salonu, 13:00-16:00

Kayseri: Kocasinan Belediyesi Meclis Salonu, 13:30-16:30

Malatya: Malatya Belediyesi Fırat Salonu, 13:30-16:30

Bodrum/Muğla: Bodrum Belediyesi Trafo Sosyal Tesisleri, 14:00-17:00

Muş: Muş Ticaret Odası, 14:00-17:00

Şanlıurfa: Şanlıurfa Belediyesi Meclis Salonu, 11:00-13:00

Ankara: Çankaya Belediyesi Başkanlığı, 14:00-17:00

8 Aralık Pazar Buluşmaları

Batman: Batman Belediyesi Meclis Salonu, 13:00-16:00

İstanbul: Türkiye Yazarlar Birliği (Kızlarağası Medresesi), 14:00-17:00