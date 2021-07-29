TKİ raporundan: AKP, en az kömür yardımını yerel seçimlerde kazanamadığı illere yapmış

Türkiye Taşkömürü İşletmeleri (TKİ) verilerine göre, AKP'nin son üç yerel seçimde kaybettiği dört il ve üç yerel seçimden ikisini kaybettiği iki il en az kömür yardımı alan iller oldu.

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu’nda milletvekillerinin sorularının bir kısmını yanıtlamayan TKİ Genel Müdürlüğü, bu sorulara yazılı olarak yanıt verdi.

Birgün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, TKİ Genel Müdürlüğü’nün verdiği yanıtlara göre, “yardım amaçlı dağıtılan kömürlerin” miktarı ile AKP’ye oy verme oranı arasındaki ilişki dikkati çekti. Buna göre, AKP’nin son üç yerel seçimin ikisini kaybettiği Artvin ve Karabük ile üç seçimin üçünü de kaybettiği Muğla, Tunceli, Sinop, Iğdır, 17 yıl boyunca en az kömür dağıtılan kentler arasında yer aldı. Yanıta göre, “sosyal yardım” adı altında altı kentte toplam 409 bin kişiye kömür dağıtılırken bu sayı tek başına Adana’da 978 bin, Adıyaman’da 787 bin, Antep’te 1 milyon 288 bin, Konya’da 1 milyon 195 bin oldu. 17 yılda dağıtılan kömürler için devletin kasasından 11 milyar 750 milyon TL çıktı.

TKİ’ye hizmet alım sözleşmelerinden kaynaklı olarak sadece 2017 ve 2018 yıllar arasında bin 933 dava açıldığı da gelen yanıtlar arasında yer aldı. Buna göre, bu davaların 901’i sonuçlandı ve 36 milyon 865 bin TL tazminat ödendi.