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Ekonomi

TKDK'dan kırsal kalkınma yatırımlarına yeni destek

ANKARA, (DHA)- TARIM ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) 12 Haziran'da çıktığı 'Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı (IPARD) II Programı İkinci Başvuru Çağrı İlanı' kapsamında proje başvuru ve kabul işlemlerinin başladığını açıkladı

06 Eylül 2017 16:25

ANKARA, (DHA)- TARIM ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) 12 Haziran\'da çıktığı \'Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı (IPARD) II Programı İkinci Başvuru Çağrı İlanı\' kapsamında proje başvuru ve kabul işlemlerinin başladığını açıkladı.  
\'Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar Tedbiri\' kapsamında süt ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, kırmızı et ve et ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, kanatlı eti ve et ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması ile meyve ve sebze ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasına yönelik sektörlerin desteklenecekği belirtildi. Yüzde 50 hibe verilecek sektörlere toplam 122 milyon 177 bin 559 avro destek bütçesi ayrıldığı kaydedildi.
DESTEKLEME KAPSAMINDAKİ İLLER
Online proje başvuru sistemiNİN 26 Eylül Salı günü saat 21.00\'e kadar açık kalacağı belirtildi. Başvuruların il koordinatörlüklerine 28 Eylül Perşembe 18.00\'e kadar teslim edilmesi gerektiği belirtildi. Destekleme kapsamındaki iller ise Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Uşak, Van ve Yozgat.

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