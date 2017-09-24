TKDK hibe desteği için başvuru süresi uzatıldı

Adem YAZICI/ANKARA, (DHA) - TARIM ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu\'nun (TKDK) \'Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı (IPARD) II Programı İkinci Başvuru Çağrı İlanı\' kapsamında proje başvuru ve kabul işlemleri başvurularının 11 Ekim\'e uzatıldığı bildirildi.

TKDK\'den yapılan açıklamada, online başvuru sistemindeki başvuru girişi, evrak yükleme, tamamlama ve yazdırma işlemlerinin belirtilen tarih ve saate kadar tamamlanması gerektiği belirtildi. Online başvuru sisteminin açık kalma süresinin 11 Ekim Çarşamba günü saat 18.00\'e kadar uzatıldığı belirtilerek, proje başvuru paketlerinin il koordinatörlüklerine son teslim tarihinin ise 13 Ekim Cuma günü saat 18.00 olduğu kaydedildi.

TKDK, \'Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar Tedbiri\' çerçevesinde süt ve süt ürünleri, kırmızı et ve et ürünleri, kanatlı eti ve et ürünleri, su ürünleri ile meyve ve sebze ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasına yönelik yüzde 50 hibeyle desteklenecek sektörlere toplam 122 milyon 177 bin 559 Avro destek bütçesi ayrıldığını açıklamıştı.

42 İL DESTEKLEME KAPSAMINDA

Destekleme kapsamında; Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Uşak, Van ve Yozgat olmak üzere 42 il bulunuyor.