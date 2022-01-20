TKBB: Asgari ücret ve altında geliri olan borçluların, ücret ve maaşları haczedilmeyecek

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) üye bankaların aylık geliri asgari ücret veya altında olan borçlulara ilişkin yeni karar aldı.

Alınan karara göre; Türkiye Katılım Bankaları Birliği’ne üye bankalar, kendi alacakları için geçerli olmak üzere; aylık geliri asgari ücret veya altında olan borçluların hesaplarına yatan ücret ve maaşı haczedemeyecek. Ayrıca yine bu kişilerin hesaplarına yatan sosyal yardımlar da haczedilmeyecek ve borçların tahsilatında kullanılmayacak. Karar, tüm TKBB üyelerine duyurusu yapılarak yürürlüğe girdi.

"Güçlü bir devamlılık, paydaş ekonomisini odağımıza alarak mümkün olacaktır"

CNN Türk'te yer alan habere göre TKBB Yönetim Kurulu Başkanı ve Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Güçlü bir devamlılık ancak ve ancak içinde bulunduğumuz toplumun ihtiyaçlarını gözeterek, paydaş ekonomisini odağımıza alarak mümkün olacaktır. Tek taraflı değil, kolektif bir kazancı ve refahı önemseyen, daha yaşanabilir bir dünya hedefiyle faaliyetlerini yürüten ve bugüne kadar yaşanan tüm krizleri başarıyla atlatan katılım bankacılığı sektörünün giderek artan gücü de bu çalışma anlayışından ileri gelmektedir.”

Önümüzdeki dönemde tüm dünyada katılım finans sektörünün, faaliyet modelinin ve benimsediği prensiplerin, finans modellerinin sürdürülebilirliği açısından ne derece önemli olduğunun çok daha iyi anlaşılacağını belirten İkram Göktaş, “Ülkemizin refah düzeyinin yükseltilmesi misyonunda ekonomik hedeflere ulaşmayı amaçlayan katılım bankacılığı, toplumsal fayda odağına hizmet eden esasları ile sosyal finans konusunda üzerine düşen sorumlulukların farkında olarak yeni adımlar atmaya devam edecektir” diye konuştu.