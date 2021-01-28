TJA Sözcüsü Ayşe Gökkan tutuklandı

Gözaltına alınan Özgür Kadın Hareketi (TJA) Dönem Sözcüsü Ayşe Gökkan "örgüt yöneticiliği ve üyeliği" iddiasıyla tutuklanarak Diyarbakır Kadın Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

Özgür Kadın Hareketi (TJA) Sözcüsü Ayşe Gökkan hakkında “örgüt yöneticiliği ve üyeliği” iddiasıyla açılan davanın Diyarbakır 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmasında tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.

Gökkan’ın katılmadığı duruşmada mahkeme, dosya kapsamında somut deliller olduğunu ve Gökkan’ın duruşmaya gelmeyip ‘savunmadan kaçtığını’ iddia ederek, üzerine atılı suçlamalar ile ilgili kuvvetli suç şüphesi olduğu kanaatine varıldığını savunmuştu.

Kararın ardından Gökkan, dün akşam saatlerinde gözaltına alınmıştı. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’nde tutulan Gökkan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gökkan, burada Diyarbakır 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Duruşmaya, Gökkan’ın avukatları katılırken, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun ile 10 kişi izleyici olarak salona alındı.

Burada savunma yapan Gökkan, tutuklanarak Diyarbakır Kadın Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.