Tiyatromuz Yaşasın İnisiyatifi: Tiyatroların bu ortamda normalleşmesi zor!

Tiyatromuz Yaşasın İnisiyatifi, 1 Temmuz'da tiyatro salonlarının açılmasının mümkün olmadığını belirterek, taleplerinin yerine getirilmesi çağrısında bulundu

Tiyatroların normalleşme süresi kapsamında 1 Temmuz’dan itibaren kapılarını açabileceği açıklanmıştı. Türkiye’nin dört bir yanında faaliyet gösteren 427 tiyatronun bir araya gelmesi ile oluşan Tiyatromuz Yaşasın İnisiyatifi, bu tarihte perde açmalarının mümkün olmadığını belirten bir açıklama yayınladı.

Cumhurbaşkanlığına ve ilgili bakanlıklara yönelik hazırlanan taleplerine henüz cevap alamayan Tiyatromuz Yaşasın İnisiyatifi, konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

"Somut bir destek yok"

Ödenekli tiyatrolar dışında kalan tiyatrolar, yaz sezonu başlamak üzereyken ve tiyatrolara yapılacak somut bir destekten henüz söz edilmezken normalleşme planı çerçevesinde 1 Temmuz itibariyle tiyatro salonlarının açılacağının ilan edilmesinin mümkün olmayacağının belirtildiği açıklamada şunlar belirtildi:

Tiyatro salonlarında toplum sağlığı açısından salgın riskini bertaraf edecek ne gibi düzenlemeler yapılması gerektiğine ilişkin bir genelge henüz yayınlanmadı.

Salonların hijyen şartlarına uygunluğunu tesis etmek ve her gösterimden sonra salonun dezenfekte edilmesini sağlamak üzere bir hijyen destek paketi açıklanmadı.

Tiyatro emekçilerinin Covid-19 testine tabii tutulması, test sonuçlarına göre çalışmaya başlamalarına yönelik bir sağlık güvence paketi sunulmadı.

2021 Ocak ayına kadar kamusal tiyatroların salon kiralarının devlet tarafından karşılanmasına veya bir destek verilmesine yönelik bir çalışma yapılmadı.

KDV, Gelir Vergisi, Stopaj gibi vergilerden muaf tutulması, mevcut borçlarla ilgili düzenlemeler yapılması gündeme gelmedi.

Elektrik, doğalgaz, su gibi faturalar 2021 Ocak ayına kadar dondurulmasına ve sonrası için de indirim uygulanabilecek bir düzenleme yapılmadı.

Kamusal tiyatrolarda çalışanların maaş ve SGK primlerinin 2021 Ocak ayına kadar devlet tarafından ödenmesi, prim borçları ile ilgili düzenlemeler yapılması üzerine çalışılmadı.

Pandemi sürecinde işsiz kalan tiyatro emekçilerinin asgari ihtiyaç yardımı (Avrupa ülkelerine benzer bir şekilde) talepleri karşılanmadı.

Bu talep ve beklentiler, tiyatro sezonu sağlıklı biçimde başlayana dek tüm tiyatro emekçilerinin asgari yaşamsal koşullarını sağlamaya yöneliktir ve vatandaşlık hakkıdır.